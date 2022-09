Diputados Aprueban en lo General y Particular Pase de la GN a Sedena

* Ejército Tendrá Control Total de la Corporación.

Ciudad de México, 5 de septiembre.-Entre señalamientos de “albazo legislativo”, la mayoría de Morena y aliados aprobaron en lo general y particular la iniciativa de la Guardia Nacional para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control total de la corporación.

Luego de una discusión que se prolongó por más de 12 horas, la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue avalada por la mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

Esta madrugada de sábado, la mayoría parlamentaria de Morena, PT y Partido Verde aprobaron en lo general la iniciativa que pasa el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pasa a la discusión en lo particular.

A propuesta del diputado José Elías Lixa (PAN), el pleno decidió votar las cuatro leyes que comprende la iniciativa por separado, así como los artículos transitorios.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Federal tuvo 265 votos a favor del bloque de la 4T, con excepción de dos abstenciones de los morenistas Carol Antonio Altamirano y Manuel Vázquez, alias Omar García, sobreviviente de Ayotyizanapa. Mientras que la oposición emitió 221 sufragios en contra.

En segundo lugar, se votaron las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, que obtuvo 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención.

El tercer artículo referente a Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos tuvo 267 votos a favor de Morena y aliados; 220 en contra de las bancadas de oposición y una abstención.

En cuanto a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea mexicano registró 458 votos a favor, 26 en contra y una abstención.

Finalmente, en los artículos transitorios Morena y aliados votaron 265 a favor, 219 en contra y una abstención del guinda.

El grupo parlamentario del PRI no presentó ninguna propuesta para modificar la iniciativa de la Guardia Nacional. Sun