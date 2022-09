Militarización de la GN No Resolverá la Inseguridad

* Afirma Enrique Alfaro, Gobernador DE Jalisco.

Mezquitic, Jal., 10 de septiembre.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC) aseguró que la militarización de la Guardia Nacional no es el camino adecuado y no puede ser la apuesta a futuro para enfrentar el problema de inseguridad del país.

En breve entrevista, a su llegada a la comunidad de Santa Catarina, donde acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador a la presentación Plan de Justicia para el Pueblo Wixárica, el Mandatario jalisciense aseguró que es un falso debate el emplazamiento del Ejecutivo a los gobernadores de oposición sobre la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

«Por eso es que es un falso debate, nadie cuestiona la importancia del Ejército en este momento, nadie cuestiona la relevante participación que tienen en las tareas de seguridad, tenemos una mesa permanente de coordinación con ellos, lo que creemos es que esa no puede ser la apuesta de futuro es simplemente una posición que tiene que ver con la ruta que va a seguir México en los próximos años, y eso no puede ser un cuestionamiento al trabajo del Ejército».

Enrique Alfaro señaló que en este momento el país necesita del Ejército ayudando en las tareas de seguridad pública.

«Eso no está en duda, no hay cuestionamiento en ese sentido. Hay coordinación, hay trabajo conjunto, pero creemos que la ruta que se había planteado en la reforma (constitucional), que permitió crear la Guardia Nacional establecía un mecanismo de transición y plantear que la policía nacional esté bajo un mando militar nos parece un camino equivocado». Sun