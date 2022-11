En Abril, México Recuperará Categoría 1 en su Aviación

* Destaca el Titular de la SCT.

Ciudad de México; 27 de Noviembre.- El próximo año será determinante para recuperar la Categoría 1 en aviación civil, para terminar la ampliación del Tren Suburbano al aeropuerto Felipe Ángeles y para que empiece a correr el Tren México-Toluca, aseguró el secretario de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes, Jorge Nuño Lara.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario puso fechas para solventar temas pendientes cruciales para el desarrollo del país.

«Vamos a recuperar la Categoría 1 de aviación civil en abril del próximo año», enfatizó.

El titular de la SICT aseguró que el mes próximo terminará el plan de acción correctiva, el cual comprende modificaciones a actividades como inspección y bitácora de mantenimiento de aeronaves, licencias para pilotos, renovaciones, permisos y estudios médicos.

Este plan se presentará a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el 12 de enero de 2023, cuando visitará México el director de Seguridad de la FAA, Billy Nolen, y en esa reunión se decidirá si la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) está lista para una auditoría final, la cual dura un mes.

De ser así, puntualizó, en abril el país estaría de regreso en la Categoría 1 en aviación civil, que se perdió en mayo de 2021.

Nuño Lara detalló que entre las principales acciones para recuperar la Categoría 1 están cambios en medicina de aviación para que la AFAC pueda recurrir a terceros, incluso la propia SICT, para inspeccionar a quienes hacen los exámenes médicos.

No obstante, reconoció que llegaron a venderse exámenes médicos no sólo de aviación, sino para todo el sistema de infraestructura y transporte para evitar hacerlos, y es un problema que persiste.

Para solucionar la venta de exámenes, dijo, la Secretaría está trabajando en un esquema de digitalización de procedimientos para evitar la manipulación directa de documentos cuando se requiere una validación, permiso o licencia.

También se refirió a la situación en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), luego de que un incidente ocurrido en mayo pasado entre dos aviones de Volaris que casi colisionan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por una mala comunicación con personal de control aéreo, provocó la salida del Director General del Seneam.

Nuño Lara comentó que, hasta ahora, no le han reportado ningún problema con los controladores aéreos y se está reforzando la capacitación del nuevo personal para que cuenten con «las últimas capacidades requeridas en los puestos y exista un buen ambiente de trabajo».

Detalló que, para ello, el organismo dispone de un presupuesto de 2 mil 678 millones de pesos para 2023, el cual también se utilizará para actualizar los sistemas tecnológicos, invertir en sistemas de aproximación aérea y renovar los sistemas de radares.

Nuño Lara descartó que la recuperación de la Categoría 1 haya requerido de mayor presupuesto.

«De recursos, no es un problema. La AFAC genera suficientes recursos para poder pagar la operación y capacitación que necesita», aseguró.

Indicó que la dependencia a su cargo también está elaborando un diagnóstico de ventajas y desventajas de permitir el cabotaje a aerolíneas extranjeras, es decir, que una aerolínea aterrice en México y desde aquí pueda cargar pasaje para volar a un tercer destino.

«Pedí que hiciéramos un diagnóstico de pros y contras, y quedaron de entregarlo en estos días para tener una decisión informada respecto a eso», subrayó.

«Más que decidir algo, es un diagnóstico de ventajas y desventajas porque vamos en línea a recuperar la Categoría 1 en abril».