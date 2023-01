Nombran a Luis Rodríguez Bucio Como Subsecretario de Seguridad

* Sustituye a Ricardo Mejía.

Ciudad de México; 16 de Enero.- Al mencionar que el exsubsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, no le dio ni el adiós, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera de este lunes quien ocupará su lugar.

De esta manera, nombró al general Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad, en sustitución de Ricardo Mejía Berdeja, quien buscará la gubernatura de Coahuila.

Antes de ocupar el cargo como subsecretario, Rodríguez Bucio era el comandante de la Guardia Nacional (GN).

Al frente de la Guardia Nacional quedará el general David Córdova Campos, en sustitución de Luis Rodríguez Bucio, quien ahora es subsecretario de Seguridad.

Tras el nombramiento, López Obrador, señaló que «hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos al general Bucio toda la confianza».

Posteriormente, Rodríguez Bucio, Córdova Campos y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, posaron para la foto junto a López Obrador.

«Ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me envió un papel», señaló el Presidente tras hablar de la renuncia de Mejía Berdeja, quien desistió del cargo el pasado viernes.

Inconforme por elección del senador Armando Guadiana como candidato a la gubernatura de Coahuila por el partido Morena, Ricardo Mejía Berdeja presentó su renuncia a la Subsecretaría de Seguridad Pública cargo que ocupó desde diciembre de 2018, al inicio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad de servir a México desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sun