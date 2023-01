Gobierno de México Busca que García Luna Devuelva 700 Mdd

*Afirma en la Mañera el Presidente AMLO.

Mesa de Redacción.- En el marco de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de México ha iniciado un proceso legal, en Florida en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna para la recuperación de 700 millones de dólares que se considera, pertenecen a México.

Durante su conferencia López Obrador mencionó que la defensa de García Luna ha objetado la facultad legal para que México litigue este recurso en una corte de Florida.

A pregunta expresa sobre presuntas complicidades de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el mandatario Federal respondió que se mantenía en la línea de que hay tres escenarios posibles: que García Luna sea inocente y que entonces el juicio resulte un fiasco. Una posibilidad es que García Luna los haya engañado a ambos ex presidentes.

Más adelante señaló que “hay condiciones especiales que se tienen que tomar en consideración. Tiene que ver con el pensamiento, aunque parezca obsesivo de mi parte, sobre el pensamiento conservador del política. Si a un gobernante le gusta la mano dura se fascina y obnubila frente a un torturador, ejecutor, un desalmado. Y se vuelve su ídolo. Si le gusta que lo alaben y en este caso el servidor es lambiscón, se meten hasta adentro…»

Hay que recordar, dijo el Presidente, que “la formación de García Luna viene del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, él mismo dice que sabe solo de cuestiones técnicas. Se meten y van adquiriendo poder y los vuelve locos.

Sí hay la posibilidad que no supiera, o que supieran y no le dieran importancia. Lo otro es que actuaba así porque tenía cuando menos la licencia del Presidente”. Boletin Oficial