Consejeros del INE Deben ser Incorruptibles y Demócratas

* Opina el Presidente AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los nuevos Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser “incorruptibles, auténticos, y demócratas”, esto en el marco de su gira de trabajo por el Estado de Sonora.

En su conferencia matutina, López Obrador opinó que quienes sustituirán en abril al consejero presidente Lorenzo Córdova y a los consejeros Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, “tienen que ser demócratas auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles”.

Por otra parte, al responder preguntas sobre la manifestación convocada por organizaciones civiles para el 26 de febrero en rechazo a los cambios legales en material electoral, el Ejecutivo Federal consideró que en el fondo es “una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros”.

“Es la excusa, el pretexto: el INE no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que paguen impuestos los que no pagaban no se toca, la prensa vendida o alquilada no se toca. Eso es y están en su derecho de manifestarse”.

Aseguró que es bueno que los grupos conservadores definan públicamente sus posiciones, “porque así dejan de simular, porque aparentan ser independientes, progresistas, liberales, y son conservadores rancios y corruptos”.

En otro tema, el mandatario consideró que debería eliminarse la Ley sobre Delitos de Imprenta, que contempla sanciones por ataques a la moral e injurias a funcionarios públicos.

Luego de que esta semana se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados una propuesta para incrementar las multas por insultos al Presidente y otros servidores públicos, López Obrador dijo que “lo que debe hacerse con esa ley es eliminarla, porque por eso metieron a la cárcel a Madero la primera vez, por insultos a la autoridad, y lo del 68 tuvo también que ver con eso. Por eso la vamos a derogar”. Boletín Oficial