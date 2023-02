Abogado de Ministra Entrega Pruebas a la UNAM

Ciudad de México, 20 de febrero. – Alejandro Romano, abogado de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, señalada por el plagio de su tesis de la Licenciatura en Derecho, entregó pruebas al Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Dijo que las pruebas comprenden declaraciones de la asesora de tesis, Martha Rodríguez, del alumno Édgar Ulises Báez y de otras personas, quienes señalan que la autora de la tesis con la que obtuvo su título como licenciada en Derecho es Esquivel Mossa.

«Presenté un escrito mediante el que mi representada, la exalumna que está siendo sometida a un procedimiento, que en nuestro concepto resulta notoriamente arbitrario, está manifestando lo que a sus legítimos intereses corresponde… ofreciendo pruebas después de que se determinó que su tesis era resultado de la copia de otra», detalló en las instalaciones de la Coordinación de Oficinas Jurídicas de la UNAM.

También rechazó que el amparo que promovió su clienta tenga como objetivo acallar a la Máxima Casa de Estudios y dijo que se trata de un recurso para defender la presunción de inocencia.

«Lo que estamos haciendo es obtener el beneficio cautelar que obtiene cualquier persona que acude en defensa de un derecho humano fundamental, como es el honor para no ser linchado, para que no se atente contra su buen nombre, y no se destruya su reputación, de esto se trata», dijo.

Romano sostuvo que es un asunto en relación con autoridades concretas que llevaron actos que estiman son notoriamente arbitrarios en perjuicio de su defendida. «Nada que ver con nuestra alma mater, nuestra Máxima Casa de Estudios… que está en un plano superior a todo esto, como lo está la autonomía universitaria, nada tiene que ver con lo que se está debatiendo en este momento».

Expresó que el comité deberá valorar las pruebas que han exhibido, tendrá que dictar algún acuerdo y ordenar su desahogo.

«Una vez que ello ocurra, valorarlas de manera adminiculada, teniendo en su caso al frente las demás constancias que obran en los expedientes y actuar de conformidad con lo que estime pertinente esta autoridad», enfatizó.

Interrogado sobre qué ocurriría si el veredicto es en contra de su cliente, expresó que deberán deducir los derechos que la ley le concede para impugnar una resolución que pueda resultar indebidamente fundada y, por tanto, arbitraria en su contra.

Destacó que la defensa se sustenta en que la ministra es la autora de su tesis profesional. Sun