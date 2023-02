Publican Nuevas Reglas de Miss Universo

* Para la Próxima Edición.

Ciudad de México; 24 de Febrero.- Las críticas y disconformidades están a la orden del día con respecto a los cambios en Miss Universo. El certamen de belleza más importante del mundo comienza una nueva era de la mano de Anne Jakrajutatip y su nuevo concepto de competencia.

R’Bonney Gabriel tuvo que borrar algunas fotografías de su cuenta de Instagram, debido al concepto de ser inadecuadas por parte de la dirigencia del certamen y fundamentalmente por la visión de la empresaria tailandesa. Pero ese no ha sido el único aspecto que está en el centro de la polémica.

Desde los dirigentes ejecutivos del concurso de belleza, comunicaron nuevas condiciones de participación para los países, a través de correos electrónicos. Una de ellas viene de la mano de no permitir que otros títulos internacionales de otras franquicias se involucren con el certamen.

«Un concurso nacional en nombre de la propiedad de los derechos de autor de la marca, solo elegirá a la ganadora para competir exclusivamente en este concurso», fueron las palabras de la ejecutiva de Miss Universo, según información recogida por Missosology. Lo que sucede es que, anteriormente, los países realizaban certámenes vinculados con la marca, pero aun así enviaban las finalistas a otros concursos de belleza.

La ejecutiva fue contundente: «En la actualidad, es propiedad del grupo de medios JKN Global Group, esto ya no sucederá». Lo que en definitiva pretende la nueva organización es que las candidatas se concentren en Miss Universo y en obtener el título internacional. También se propuso que ninguna otra marca pueda incluirse sobre el escenario. Este último ítem repercute directamente en certámenes como Mexicana Universal, que solo podrá enviar representantes que sean únicas y exclusivas de la franquicia que tiene como dueña a Jakrajutatip. Sun