Defiende AMLO que la Reforma Electoral Límite los Derechos Ciudadanos

* Fortalece la Democracia.

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la reforma electoral límite los derechos ciudadanos, sino lo contrario, fortalece la democracia.

En ese sentido, López Obrador anticipó que se encargará de seguir informando para “crear consciencia masiva” y que la transformación no dependa de un solo líder, sino de todo el pueblo informado.

Posteriormente, advirtió que insistirá en sus beneficios en pro del voto libre y de las elecciones limpias; además de que elimina a la “burocracia dorada” de los organismos electorales, la cual mantiene en “un enigma” el monto real de los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, esos altos funcionarios, como el consejero presidente Lorenzo Córdova o el ahora exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo -su cartera desaparece con la reforma-, mantienen altos salarios, los servicios médicos privados y millonarias liquidaciones.

Posteriormente, el Ejecutivo Federal consideró que las acciones de inconstitucionalidad tramitadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los opositores al llamado plan B podrían prosperar. “Porque la Corte está… ¡ay, nanita! es un poder plagado de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados”, agregó.

Transformar, No Transar.

Consideró que las impugnaciones “son un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia; al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto al pueblo los aparatos burocráticos”.

López Obrador indicó que quienes hoy “hipócritamente” se oponen al plan B no dijeron nada cuando los regímenes neoliberales aprobaron reformas en perjuicio de la ciudadanía, ni se opusieron al fraude electoral de 2006, ni a los bajos salarios y a ninguna otra política negativa para el país.

Ante las preguntas de que los argumentos contra la reforma aseguran que el organismo electoral perdería autonomía, el mandatario respondió: “A nosotros nos hicieron fraude y ya no dependía el IFE del gobierno, supuestamente”. Mesa de Redacción