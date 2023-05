AMLO Pide a EEUU Abrir Investigación Sobre “Hackeos” a Países de AL

*Envía Solicitud al Congreso de ese país.

Ciudad de México, 3 de Mayo.-El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó –de manera respetuosa- al Congreso de Estados Unidos que abra una investigación sobre los “hackeos” que han sido objeto diferentes países de América Latina entre ellos México.

“Lo digo también con mucho respeto, porque son independientes, pero como una recomendación, el Congreso de Estados Unidos debería abrir una investigación sobre esto, porque el hacer ese espionaje no ayuda en las relaciones, no ayuda para que haya relaciones de respeto”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que el año pasado la Secretaría de la Defensa fue “hackeada” y esas prácticas no se llevan a cabo en el país.

“Además, esos hackeos se han llevado a cabo en otros países de América Latina.

El presidente López Obrador insistió en que las agencias seguridad e inteligencia de Estados Unidos filtran información a sus opositores que se reproducen en medios afines a la política intervencionista que todavía lamentablemente existe en el gobierno de Estados Unidos.

“Ve, por ejemplo, a periodistas mexicanos celebrando cada vez que hay una lanzada, ¿no?, del Departamento de Estado declarando que se violan derechos humanos en México o se persigue a los periodistas o no hay libertad de expresión. Ahí está Dolía Estévez, Carmen Aristegui y otros, todos los internacionalistas vinculados a la política neoliberal del antiguo régimen”.

No obstante, dijo que políticamente es ayuda a su gobierno porque le permite aclarar y dar a conocer cómo es el tejemaneje de la política conservadora, cómo actúan en vinculación con agencias del extranjero, cómo son financiados, “eso nos ayuda”. Sun