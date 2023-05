Habrá Puente por el Día del Maestro: SEP

*El Próximo Lunes 15 de Mayo.

Ciudad de México; 9 de Mayo.- Cada 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro en México. Durante esta fecha reconoce a todos los docentes y educadores del país, razón por la que se suspenden labores académicas.

Fue en 1918 que se celebró por primera vez. No obstante, se fijó en el calendario desde un año atrás por iniciativa de Venustiano Carranza.

Pero ¿por qué se eligió el 15 de mayo? Curiosamente, la conmemoración coincide con el aniversario de la toma de Querétaro, acontecimiento que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano y consolidó la República mexicana.

En dicho día también se lleva a cabo la fiesta católica de San Juan Bautista de La Salle, quien fue un sacerdote y pedagogo francés que dedicó su vida a la educación de niños e hijos de artesanos durante la década de 1950.

¿Los Alumnos Tendrán Puente por el Día del Maestro?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los maestros y las maestras desempeñan un papel fundamental para el desarrollo y la transformación del país. Por ello, se les considera como el gremio de mayor presencia en comunidades rurales y urbanas.

El Día del Maestro también es conmemorado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo tanto, el 15 de mayo de 2023 se otorgará un puente para los alumnos de educación básica, media y superior.

Los estudiantes gozarán de un fin de semana largo. De acuerdo con la SEP, alumnos, docentes y personal de centros educativos pondrán en pausa actividades y su regreso a las aulas será el martes 16 de mayo.

Por el contrario, el Día del Maestro no es un día de descanso obligatorio en la Ley Federal de Trabajo. Así que los únicos beneficiados con el cuarto puente de mayo serán estudiantes y maestros.

Antes de que finalice el ciclo escolar 2022- 2023 ya no habrá más puentes ni fines de semana largos. El próximo descanso será hasta las vacaciones de verano. Sun