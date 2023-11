Sheinbaum Lleva Mensaje de Unidad a Militantes de Morena en San Luis Potosí

*Llama a Cerrar Filas con la 4T.

San Luis Potosí; 3 de Noviembre de 2023.- »Nos une ser parte de un partido, pero nos une más el amor que le tenemos al pueblo de México, nos une más el que siga la Transformación, nos une más el que no regrese la corrupción, que no regresen los privilegios, eso es lo que nos une’’, aseveró Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, durante un encuentro con militantes en San Luis Potosí, donde hizo hincapié en la importancia de trabajar en unidad para fortalecer las bases de la 4T.

Puntualizó que los siguientes pasos del Movimiento de Regeneración Nacional, no solo tiene que ver con la unión de diferentes partidos políticos, sino que se trata del trabajo en equipo con el pueblo para garantizar que todas y todos los mexicanos puedan tener acceso a los derechos universales.

“Somos mucho más que tres partidos políticos, somos un movimiento social de millones de mexicanos y mexicanas que llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en el 2018 y que es un movimiento que sigue creciendo”, comentó.

Al respecto, Sheinbaum Pardo recalcó en que solo con la 4T se pueden seguir con obras y proyectos en beneficio de la ciudadanía como es el caso del Tren Maya, la beca para jóvenes, la construcción de nuevas escuelas, la pensión para los adultos mayores y muchos apoyos más que se han logrado con el movimiento de Transformación, el cual también significa igualdad, pues añadió que ‘’es tiempo de mujeres transformadoras’’.

Por lo anterior, reiteró que la unidad es parte esencial y señaló que, “San Luis va a dar ejemplo de unidad, va a dar ejemplo de que aquí vamos a llevarnos el carro completo, por una razón: Nosotros queremos que siga la Transformación para el beneficio del pueblo de México, esa es nuestra causa nuestros principios”. Boletín Oficial