Llegan al AIFA más Vacunas Sputnik

*Para Reforzar Campaña de Vacunación.

Ciudad de México; 17 de Noviembre.- Esta madrugada arribó otro cargamento de 600 mil dosis de la vacuna Sputnik V, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con lo cual entre ayer y hoy, México recibió un millón 200 mil vacunas rusas.

«Entre el jueves 9 y el viernes 17 de noviembre, nuestro país ha recibido dos millones 760 mil dosis de Sputnik V», informó la Secretaría de Salud federal.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó el pasado 12 de septiembre, que entre octubre y noviembre de este año, llegarían cuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik, al país.

Según datos del Gobierno Federal, cuentan con cinco millones 386 mil dosis contra COVID-19 de la vacuna cubana Abdala, en almacén.

Dichas dosis, junto con las de la vacuna rusa Sputnik, serán aplicadas como refuerzo en la campaña invernal de vacunación que se realiza actualmente, y culminará en marzo del 2024.

Lo anterior, pesar de que fueron diseñadas para proteger sólo contra la cepa original de Wuhan, y no está actualizada contra las diversas mutaciones del virus; y no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vacunas Actualizadas Contra Covid-19, en Espera.

En el país, se podrá acceder a las vacunas actualizadas contra Covid-19, una vez que sea autorizada su venta por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que inició la evaluación de cuatro versiones, el pasado 16 de octubre.

El Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión avaló el uso y venta de dos de ellas: la vacuna monovalente ARNm de Moderna, denominada Spykevax, que protege contra la cepa XBB 1.5 (dominante en la última ola de contagios), y está indicada para la inmunización activa contra Covid-19 en personas desde los seis meses en adelante.

Y la vacuna Comirnaty, ARNm monovalente, elaborada por Pfizer, que también contiene la actualización de la variante estacional Ómicron XBB.1.5 del virus SARS-CoV-2.

Por el contrario, rechazó la vacuna Spikevax bivalente de ModernaTx, y la denominada Vaxzevria de AstraZeneca, por considerar que no comprobaron la respuesta inmunogénica contra las variantes del virus que circulan actualmente en el país y a nivel mundial. Sun