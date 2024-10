México, País que Tiene Más Solicitudes de Asilo en el Orbe

Ciudad de México, 13 de Diciembre.-Con un aumento de 52% respecto a los últimos meses de 2022, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) alcanzó en 2023 un máximo histórico con 127 mil 796 solicitudes de asilo registradas hasta el último día de noviembre.

De acuerdo con el informe bimestral México: Rapid Needs Assesment October–November, de la organización civil International Rescue Committee (IRC), octubre fue el mes en que la Comar recibió más solicitudes de asilo con 17 mil 463 registradas, lo que convirtió al país en uno de los lugares que más peticiones recibe en el mundo.

El IRC asegura que esta escalada récord obedece a que la República Mexicana es un lugar de cruce obligado y punto crítico de la ruta migratoria hacia Estados Unidos.

Además, apunta que la falta de acceso a vías alternativas a la regularización migratoria, las dificultades en la documentación y la desinformación son factores que han creado importantes barreras para que las personas en situación de movilidad accedan a servicios esenciales, protección y rápida gestión de sus solicitudes de asilo.

Según información que la Comar proporcionó a la ONG estadounidense, las oficinas en Tapachula, Chiapas, y en la Ciudad de México tuvieron dificultades y se desbordaron de su capacidad diaria de trámites por el histórico número de personas que se presentaron el año pasado a pedir protección internacional.

El informe indica que no existen cifras absolutas de personas que intentaron tramitar asilo, pero a finales de septiembre, el gobierno de México calculó que casi 6 mil personas entraron al país por la frontera sur y 10 mil lo abandonaron por la frontera norte.

Los entrevistados por IRC, que se concentran en Tapachula, Chiapas; Acayucan y Minatitlán, en Veracruz; Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, fueron en su mayoría personas desplazadas; 56.9% pertenecen a la población masculina y 42.7% a la femenina.

Casi la mitad de los solicitantes de asilo viajan en familia con una representación de 42.56% del total.

Entre ellos, 42.56% tienen 18 a 30 años; 36.75% entre 31 y 40 años, y 15.82% son de 41 a 50 años.

El 42.79% tienen la intención de llegar a Estados Unidos; 26.51% se mantienen en la indecisión de ir a aquel país o seguir en México, y 18.14% sí quieren quedarse.

Hay 15 nacionalidades en el total de los encuestados por IRC, que en su mayoría son originarios de Venezuela, con 24.88%; en segundo lugar, con 18.37%, Honduras; tercero, Haití con 15.81%; en cuarto puesto está Cuba con 14.88%, y en quinto Guatemala con 5.81%.

Después vienen México, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y otros países del Caribe y de Europa, que tienen menos de 5% de representación de sus nacionalidades en el país.

El 70.69% aseguró al IRC no tener acceso a servicios de salud de calidad pese a que 37.27% requirió atención médica y medicamentos durante las últimas dos semanas de octubre y 41% aseguró que, por padecimientos de alto riesgo como embarazo, enfermedades respiratorias o estomacales, no podría continuar con su viaje.

Entre ellos, aunque 29.31% sabían dónde acudir a solicitar atención hospitalaria, 24.88% se encontró con diferentes dificultades que les impidieron el acceso, como servicios insuficientes.

La ONG estadounidense identificó que sólo 31.6% de extranjeros viven en albergues; 25.1% en la calle, otros 25.1% en cuarto de alquiler y 17% en alojamiento informal. Sun