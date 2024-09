Desde Colima, Máynez Promete Pacificar el País

* Presentará un Nuevo Modelo de Seguridad.

Ciudad de México, 9 de Marzo.- Jorge Álvarez Máynez prometió que, de llegar a la Presidencia de México, pacificará al país en seis años mediante una estrategia que presentará en Colima, estado con el mayor índice de violencia en México.

«No solamente soy el primer candidato presidencial en visitar Colima. La primera semana como Presidente de la República, en octubre próximo, vamos a presentar aquí el nuevo modelo de seguridad. Vamos a presentar aquí el modelo para pacificar al país, a Colima», adelantó el emecista durante su visita por la entidad.

Asimismo, prometió a los oriundos de aquel estado que durante su gobierno priorizará que Colima salga de la crisis de inseguridad en que se encuentra.

«Nunca más van a ver en el último lugar a su estado, nunca más van a ver a Colima con más homicidios que El Salvador, con más homicidios que los países más violentos del mundo. Así como hoy se habla de lo que se hizo en ese país, que se modificó una condición de violencia, en 5 o en 6 años, van a decir: ‘se pacificó México, se pacificó Colima, las niñas y los niños pueden volver a salir a las calles’, ese es el compromiso que venimos a hacer aquí», dijo el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC).

El político de 38 años insistió en que el punitivismo no será parte de su estrategia pues «no está de acuerdo con la megacarcelota» que Xóchitl Gálvez propone, en cambio optará por crear una academia policial para enseñanza de los elementos de seguridad, que a su vez permita que se dignifiquen sus condiciones laborales.

«Darle dignidad a los policías ¿Cómo van a cuidar de nuestra vida si ganan una miseria y les decimos métete a estudiar 6 meses y ya eres policía? Por eso van y reprimen a las jóvenes porque no hay una estructura, una academia en vez de hacer una megacárcelota, como propuso una candidata, cómo se nota que no conocen las cárceles, las cárceles están llenas de pobres, no de delincuentes». Sun