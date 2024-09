Claudia Sheinbaum Seguirá Investigando Caso Ayotzinapa

* Si no se Concluya en Este Sexenio.

Morelia, Mich., 9 de Marzo.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que, seguirá con las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en caso que no se llegue a una conclusión en esta administración.

No obstante, la abanderada morenista aclaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador personalmente ha atendido a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para darles reportes de las investigaciones, y se sigue avanzando en la verdad y justicia.

«Este Gobierno se ha encargado de echar abajo la «verdad histórica» de (Enrique) Peña Nieto o de la procuraduría de entonces, (…) hay un reporte que es público donde hay investigación muy profunda de que fue lo que pasó y hay tres hipótesis y se sigue investigando», añadió que estás investigaciones hay justicia ya que está privado de su libertad el entonces procurador Murillo Karam, militantes detenidos, así como órdenes de aprehensión contra otros.

Agregó: «Claro que vamos a continuar con las investigaciones en caso de que no se llegue a su conclusión, pero es importante que el presidente personalmente recibe a los padres y madres de Ayotzinapa».

Sheinbaum añadió que, ella también ha recibido a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, y no descartó volver a tener una reunión con ellos.

Por otro lado, la abanderada presidencial de Morena no descartó asistir a la Universidad Iberoamericana ante la invitación para un diálogo con estudiantes, pero que sigue valorándolo ya que está priorizando su visita a los 300 distritos del país, hasta el momento lleva 23.

«Lo está valorando, estoy privilegiando el recorrido por el país», y añadió que se está poniendo de acuerdo con las autoridades estudiantiles de la Ibero para poder asistir de acuerdo a su agenda. sun