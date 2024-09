Xóchitl Gálvez Planea Cerrar Refinerías

* En Cadereyta y Tampico.

Monterrey, NL., 9 de Marzo.- Con el objetivo de proteger la salud de los habitantes de Nuevo León y Tamaulipas, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que de ganar las elecciones, en los primeros seis meses de su gobierno cerrará de forma definitiva las refinerías de Cadereyta y Tampico.

Al participar en el foro «Por un Nuevo León sustentable», acompañada de expertos ambientalistas, advirtió que el Pemex del futuro tendrá que transformarse y modernizarse.

«Yo visualizo a Emex, Energías Mexicanas, que además de producir petróleo tendrá la posibilidad de producir electricidad a través de la cogeneración y la geotermia», resaltó.

«Ninguno de ustedes va a perder su fuente de empleo. Sus derechos laborales no serán afectados por esta decisión. (… ) Sus fuentes de empleo estarán garantizadas con la llegada de nuevas industrias sustentables enfocadas a la innovación, cuyos empleos serán mejor pagados».

«Podemos convertir a Cadereyta en el Silicon Vale de México y de Nuevo León», apuntó.

Al alcalde de Cadereyta, presente en el evento le pidió que no tenga ningún temor, pues «todas las refinerías del mundo se van a cerrar tarde que temprano».

Dijo que esto no es una ocurrencia y recordó que en 1991 se cerró la refinería 18 de marzo de la Ciudad de México.

«En esa experiencia, también se respetaron los derechos de los trabajadores y en ese caso los terrenos de la refinería fueron convertidos en un hermoso parque que hoy disfrutamos los capitalinos», destacó. Sun