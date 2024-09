Álvarez Máynez Presenta Proyecto de Nación Ante Estudiantes de la Ibero

*Abordó Diversos Temas de su Movimiento.

Ciudad de México; 19 de Marzo.- Jorge Álvarez Máynez presentó su proyecto de nación en la Universidad Iberoamericana frente a un auditorio a la mitad de su capacidad, que por un momento se llenó, pero que finalmente los estudiantes abandonaron antes del término del encuentro, no sin antes cuestionarlo sobre las candidaturas «tiktokers, impresentables y de nepotismo» de Movimiento Ciudadano.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) también habló sobre seguridad, salud, medio ambiente, economía y relaciones exteriores. Respondió más de 12 preguntas con las que, por primera vez, dio la cara a diferentes temas a los que está acostumbrado en sus diálogos públicos con simpatizantes.

«Me da mucho gusto estar en esta universidad que, además, fue el epicentro del cambio de guion en la contienda presidencial del 2012. Si no hubiera sido por la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, México hubiera tenido un país menos plural derivado de esa elección y no se hubieran visualizado muchos de los problemas que se conformaron con un gobierno que, yo creo que encabezó la corrupción, la generación más corrupta de gobernantes que ha tenido México en su historia», dijo durante su bienvenida.

Tras el saludo, los estudiantes confrontaron al abanderado naranja sobre el tema de «la vieja política» pues, luego de que habló de diferentes temas de la agenda nacional, los jóvenes criticaron que, aunque movimiento naranja habla de crear nuevas estrategias partidistas, reproduce estructuras operadas por políticos de generaciones pasadas.

«¿Por qué si dices estar a favor de la participación de la juventud en la política, tu partido reproduce estructuras operadas por la vieja política?», cuestionó un joven de la carrera de Relaciones Internacionales.

Pregunta que Álvarez Máynez no rechazó y respondió con firmeza que MC, ni sus candidatos o líderes son iguales a los del PRI, PAN y PRD. Asimismo, agregó que, aunque hay personajes que podrían no pertenecer a «lo nuevo» por su edad, respaldan los valores de la nueva ola naranja.

«No reproducimos estructuras superadas por la vieja política. Todas las cosas ahora se pueden consultar y, afortunadamente, todo el mundo tiene un celular, somos la fuerza política que más jóvenes está presentando como candidatas y candidatos en todos los cargos de elección popular. Esa es una valoración subjetiva.

«Somos la fuerza política que tiene la mayor cantidad de actores políticos de la nueva generación. Samuel García es un gobernador joven. Luis Donaldo Colosio es un actor político bastante joven, creo que eso no corresponde esa afirmación, no corresponde a la realidad. Yo tengo 24 años menos que mis contendientes.

Digo, además de que no creo que la edad determine ninguna característica en positivo o negativo de las personas», indicó el emecista.

Al continuar con la dinámica de preguntas y respuestas, los estudiantes iniciaron una sesión de micrófono abierto donde criticaron que Movimiento Ciudadano haya incluido entre sus candidaturas a personajes como Roberto Palazuelos, Dante Delgado Morales, Sandra Cuevas o Natalia Antonoff, quienes son personajes «impresentables» para la vida pública del país.

«Todas esas candidaturas que mencionan son de mayoría y van a pasar por el voto ciudadano para saber si obtienen o no el cargo, ninguna está entrando por la vía de representación proporcional o la puerta de las candidaturas pluris y me parece que diferencia enormemente a MC de cómo utiliza y quienes llevan el pase directo.

«(…) Yo he criticado las listas del PRIAN y Morena y podría ir lista por lista en quien representa a Movimiento Ciudadano en los diferentes distritos y los defendería», aseguró el zacatecano.

Sin aplausos estridentes, ni abucheos, el candidato «fosfo, fosfo» concluyó su visita a la Ibero con un auditorio casi vacío, hecho que le pareció insignificante pues aseguró que su campaña presidencial no es para llenar foros, sino para presentar sus propuestas y ser comparado con las candidatas. Sun