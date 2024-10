Álvarez Máynez Impugna Decisión de INE de Tumbarle Otros 2 Spots

*Por Criticar a Morena, PRI y PAN.

Ciudad de México, 27 de Marzo.-Jorge Álvarez Máynez denunció ser víctima de «un fraude sin precedentes» pues de nueva cuenta la Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Movimiento Ciudadano (MC) retirar un spot de Tabasco y otro de Jalisco en los que critica a figuras políticas de Morena, el PRI y el PAN.

En su cuenta de X, el abanderado del partido naranja acusó censura en su contra, orquestado «por el régimen» por supuestamente causarles incomodidad con las menciones que hace en ellos sobre Enrique Peña Nieto, expresidente de México; Claudia Delgadillo, candidata al gobierno de Jalisco por Morena y Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación.

«En el Tribunal Electoral acaba de pasar algo inaudito. Un fraude sin precedentes: Con el voto minoritario de 2 magistrados, ¡De 5 que sesionaron!, determinaron censurar spots incómodos para el régimen, incluyendo los de Tabasco y Jalisco. Vean el contenido y se darán cuenta porqué la censura», escribió el emecista.

El político zacatecano acompañó dicha publicación con los dos spots que el órgano electoral pidió retirar y la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Minutos más tarde, Álvarez Máynez informó que ante esta decisión determinó impugnar el hecho para no pasar por alto «el fraude» del que, dijo, está siendo víctima.

«Hemos impugnado este gravísimo precedente. ¡Un fraude que no podemos pasar por alto!», señaló.

Anteriormente, Jorge Álvarez Máynez aseguró que el INE ha solapado violaciones de tiempos de precampaña y campaña de las candidatas de Morena y la alianza PRI, PAN y PRD, por ello, advirtió que tomaría cartas en el asunto para no dejarse del organismo electoral. Sun