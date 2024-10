Xóchitl Pide a INE Aclarar que Programas no Dependen del Voto

*No Deben ser Condicionados de Ninguna Forma.

Ciudad de México, marzo 27.- La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que realice una campaña para aclarar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político ni pueden ser condicionados a cambio del voto.

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México solicitó una reunión con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para denunciar que la oposición enfrenta una elección de Estado, en la que se escucha el mensaje reiterado de que la continuidad de los programas sociales está en juego con el resultado de la elección del 2 de junio.

En su carta, Xóchitl Gálvez señala que «ante el uso faccioso de los programas sociales del gobierno federal en la contienda electoral, me permito solicitar: Primero, que el Instituto Nacional Electoral, de forma urgente, inicie una campaña de difusión en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales, con el mensaje:

‘Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno, no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto'».

En su escrito, Xóchitl Gálvez apuntó que es públicamente conocido que la campaña de Morena y sus partidos aliados no se basan en propuestas o planes de gobierno, sino en dinero y amenazas para evitar que voten por la coalición opositora.

Por ello, la candidata presidencial solicitó una reunión con los integrantes del Consejo General del INE «con carácter de urgente», a fin de dar seguimiento a esta petición y «preservar los principios de equidad, imparcialidad y del voto libre e informado en la presente contienda electoral».

Denunció que la mentira del Presidente de decir que ella quitaría los programas sociales es para preparar el terreno, como lo ha hecho con otros candidatos, «para que la gente le agarre a uno odio, coraje, y esa mentira la han repetido por todo México».

«Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que, si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales (…) Por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar», reveló.

«En un gobierno de mentiras, esa es la mentira más dolosa del sexenio, usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena», expuso.

Xóchitl Gálvez destacó que la organización de izquierda «Alianza Progresista», advierte que en México se prepara una elección de Estado.

«No podemos dejar de lado la resolución de la Alianza Progresista, organización mundial que agrupa a todos los partidos de izquierda democrática y progresista en el mundo, en donde se advierte que los mexicanos estamos en una elección de Estado, por la grosera intervención del presidente de la República y los gobernadores de Morena para coaccionar el voto a favor del partido», enfatizó. Sun