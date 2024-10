Álvarez Máynez Propone Destituir a Quien no Cumpla sus Promesas

* Presentó esa Propuesta Cuando era Legislador.

Culiacán, Sin., 18 de Abril.- Jorge Álvarez Máynez propuso que, de alcanzar la Presidencia de México, empujará la Ley de Resultados Garantizados que previamente presentó en la Cámara de Diputados cuando era legislador para que los políticos que no cumplan sus promesas de campaña sean destituidos de sus cargos.

Al ser cuestionado por alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán, sobre qué garantías de cumplimiento de propuestas puede ofrecer a quienes voten por su proyecto político, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) planteó que pondrá al alcance de los ciudadanos mecanismos de participación ciudadana para la rendición de cuentas.

«Yo presenté una propuesta de ley que se llama resultados garantizados en que la ciudadanía le pueda dar seguimiento a las promesas de campaña y que, finalmente, si alguien no cumple, haya mecanismos para que se le destituya porque cuando tú eres candidato para lo que sea registras una plataforma, dices: ‘soy candidato para hacer esto en el municipio o para hacer esto en el Senado’, pero si no lo cumples, no pasa nada», explicó a su audiencia.

Desde Culiacán, Sinaloa, el político zacatecano criticó que figuras políticas de Morena se cuelguen de la imagen de Andrés Manuel López Obrador para vender sus plataformas y simpatizar durante contiendas electorales, pero, cuando llegan al poder, le fallan a la ciudadanía con el incumplimiento de sus promesas.

«Por eso sí creo en una Ley de Resultados Garantizados, vinculada a la revocación de mandato y puede ser una muy buena solución porque ese es el problema que tenemos, por ejemplo, con los gobernantes de Morena. La gente tiene mucha aprobación por el Presidente, le agradecen el aumento del salario, (…) que haya ampliado los programas sociales, pero la gente detesta a los gobernadores y alcaldes de Morena porque se cuelgan del Presidente, mienten, roban, traicionan y, colgados con esa popularidad del presidente, Cuitláhuac, Cuauhtémoc Blanco, Layda Sansores han generado un caos en sus estados, inseguridad, corrupción, impunidad y no se parecen en nada al supuesto modelo», dijo.

Aseguró que, a diferencia del gobierno oficialista o la oposición, Movimiento Ciudadano será diferente pues no llegará al poder patrocinado por grupos con intereses económicos y porque su campaña la están haciendo estudiantes, no las fuerzas políticas. Sun