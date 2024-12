Actividad de los Candidatos Presidenciales

Sheinbaum Hace Llamado a Continuar con

la Transformación en el Sureste Mexicano

El pueblo de Chiapas y de México van a triunfar el próximo 2 de junio cuando en las urnas se imponga el amor frente al odio y el humanismo frente a la discriminación, aseguró la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien apostó por la continuidad de la Cuarta Transformación para seguir con el desarrollo del sureste mexicano.

“Este 2 de junio estoy segura de que va a triunfar el amor frente al odio, la verdad frente a la calumnia, va a triunfar la democracia frente al fraude, van a triunfar los pueblos originarios, va a triunfar el humanismo frente a la discriminación, va a triunfar el pueblo de Chiapas y el pueblo de México”, adelantó desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Recordó que la 4T siempre ha luchado por la democracia, en contraste al autoritarismo y corrupción que caracteriza al PRIAN y sus gobiernos.

“Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, por eso, la decisión es entre la democracia que representamos nosotros y el autoritarismo que representa el PRIAN, porque ellos sí, y aquí hay que decirlo, representan la represión, representan la corrupción. Estamos definiendo el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México y yo estoy segura de que vamos a hacer un gran trabajo”, puntualizó.

A la Presidencia Llegará una

Mujer Como Ustedes: Gálvez

En esta entidad, con uno de los mayores índices de pobreza del país, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió ante la comunidad indígena a erradicar la pobreza.

En una plaza a reventar, denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador le falló a los pueblos indígenas, pues no cumplió su promesa de garantizar en la Constitución sus derechos.

«Se lo digo al Presidente: fue puro cuento. Llenó el Zócalo el día de su toma de posesión y el día de hoy siguen sin reconocerse los derechos de los pueblos indígenas.

«Su servidora presentó la iniciativa y Morena nunca la quiso aprobar. Vamos a recuperar esas iniciativas para que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho y tengan derecho a la consulta. Sus derechos en mi gobierno van a estar garantizados, tengan la certeza todas las comunidades indígenas de México», ofreció.

Máynez Acusa que Guerra Sucia en su Contra

Arreció Tras la Tragedia en San Pedro

Jorge Álvarez Máynez acusó que derivado del cierre de campaña en el que participó en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde ocurrió una tragedia, la oposición arreció la guerra sucia en su contra.

“Lo peor es ver que hay quien incluso en esos momentos es incapaz de dar tregua de la política electoral y que la vieja política, los que llenaron a este país de luto, de horror; los que convirtieron a un país seguro en un país lleno de fosas, lleno de muertes, de todos los días, como el expresidente Calderón, no repararon, no fueron capaces de tocarse el corazón.

“Llegamos a hacer un día de luto, una hora, todavía estábamos ahí subiendo a gente a las ambulancias y los políticos del PRI, del PAN, estaban deseando que yo no estuviera aquí con ustedes, que yo no hubiera podido escapar de la tragedia porque para ellos todo es frotarse las manos, para ellos todo es más dinero, más poder, más negocio, para ellos los seres humanos son un instrumento para llegar a cargos”, señaló el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. SUN