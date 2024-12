Iglesia Católica Llama a Votar

*Para Vencer el Abstencionismo.

Ciudad de México, 26 de Mayo.-La Iglesia Católica, en su editorial «Desde la fe», hizo un llamado a los ciudadanos a salir a votar de manera consciente y razonada; con libertad, coherencia, con un buen discernimiento que permita diferenciar entre las promesas falsas y reales.

El clero recalcó que, el próximo 2 de junio es el día señalado para que la ciudadanía exprese su decisión en torno a la elección del nuevo presidente de México, legisladores federales, gobernadores, Congresos estatales, alcaldes capitalinos, presidentes municipales y muchos otros cargos populares a nivel nacional: más de 20 mil en total.

Durante meses, la sociedad escuchó las propuestas políticas y llegó el momento de tomar decisiones, sin miedo, pidió la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

«No tengamos miedo de salir a votar, no nos dejemos coaccionar por nadie, ni para votar ni para no salir a votar; ni para hacerlo por dádivas, amenazas o presiones de cualquier tipo. Todos tenemos derecho a votar libremente; nuestro voto es secreto y como tal, debe ser respetado plenamente», expresó la CEM.

La institución católica recalcó que no dejemos atrás las consideraciones que los candidatos tengan en temas como combate a la violencia, medio ambiente, educación, salud y legalidad.

«Hacemos un llamado a todos los ciudadanos con posibilidad de hacerlo, a salir a votar de manera consciente y razonada; con libertad, pero con coherencia y con un buen discernimiento que permita diferenciar entre las promesas falsas y reales», dijo la Iglesia Católica.

Agregó que «no hay candidato perfecto, pero podemos informarnos bien para decidir, y una buena manera de hacerlo es evaluar a los candidatos en función de sus posturas respecto a democracia, gobierno, libertad, honestidad, vida, desarrollo y sociedad civil. La democracia es la forma de vivir pacíficamente nuestras diferencias. Salgamos a votar a favor de nuestras convicciones, y no sólo por nuestros prejuicios. ¡A vencer el abstencionismo! ¡Vayamos todos a votar»!