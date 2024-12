Así Opera el Fraude Para Engañar a Clientes en BBVA

Ciudad de México, 27 de Mayo.Los intentos de fraude a partir de llamadas telefónicas contra clientes de los bancos no se detienen en México. Ahora los delincuentes buscan engañar a los usuarios con supuestos cargos no reconocidos y, a partir de ingeniería social, obtener los dígitos para realizar un retiro sin tarjeta en cajeros de BBVA.

A partir de una llamada grabada por una usuaria, una falsa operadora alerta de supuestas compras realizadas por el usuario, con lo que debe bloquear sus tarjetas y proporcionar cierta información para «cotejar con el sistema».

Además de que la llamada aparece con el número de BBVA México, llama la atención que los defraudadores tienen el número telefónico, nombre completo y los últimos cuatro datos de la tarjeta de la posible víctima, lo cual podría hacer dudar a cualquier usuario y caer en el fraude.

—-BBVA: así enganchan al usuario para que caiga en el fraude

Una vez que logra la atención del usuario, la operadora pide al usuario que ingrese a su aplicación de BBVA, le da el saludo que aparece cuando se abre la aplicación, que regularmente es el nombre del usuario y pide los saldos en las tarjetas de crédito y débito.

Si la posible víctima le da información, le dice que se bloquearán las últimas compras que se realizaron y como ya conoce el saldo en las cuentas, a partir de engaños pide que apague las tarjetas y que se genere un retiro sin tarjeta.

Aunque el usuario diga que no hizo operaciones ni tiene cargos no reconocidos, en la llamada se dice que en los sistemas del banco se tienen varios movimientos, con lo cual es necesario bloquearlos.

La falsa operadora enlista una serie de cantidades, en las cuales dividió el saldo disponible que con anterioridad le dijo la víctima.

«Vamos a seleccionar retiro sin tarjeta, que es la función que se encuentra más vulnerable. Vamos a cancelar la primera operación y colocamos la cantidad de ocho mil 200 en el importe», pide a la víctima, reiterándole que como sus tarjetas están apagadas no debe verificar ningún movimiento.

La operadora pide que se acepte la operación y pide verificar que se hayan generado 16 dígitos, los cuales se formulan cuando se realiza un retiro sin tarjeta desde BBVA.

«Vamos a ingresarlos al sistema para generar la primera cancelación de la operación. Me va a mencionar el tercer recuadro de la parte de arriba», dice la defraudadora.

«¿Por qué estás como pend… aquí en la llamada?», la falsa operadora se enoja al fracasar en intento de fraude.

La usuaria siguió hasta aquí la llamada, sin haber hecho ningún movimiento ni haber entrado a la aplicación del banco. Una vez que empieza a cuestionar a la operadora sobre por qué pide los dígitos para un retiro sin tarjeta, al darse cuenta que fracasó en el engaño, la defraudadora se molesta e insulta a la usuaria.

«¿Por qué estás como pendeja aquí en la llamada? ¿No tiene algo que hacer? Yo sí estoy generando mamacita, y te lo juro que gano mejor que tú, chiquitita», dice molesta a la usuaria. sun