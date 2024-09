Deportaciones Directas de EEUU a Países de Migrantes

*Negocia México.

Ciudad de México, 5 de Junio.-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que negocia un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que haya deportaciones directas de migrantes a sus países de origen, ante el endurecimiento de la política de asilo estadounidense a quienes buscan llegar a la nación vecina.

«Estamos esperando a que lleguen a un acuerdo para que, si ellos toman la decisión de deportar, lo hagan directo y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Nosotros no tenemos problema, nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, pero ¿por qué triangular?», dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 5 de junio en Palacio Nacional.

Al comentar los detalles sobre la llamada telefónica que ayer sostuvo con su homólogo Joe Biden, López Obrador dijo que la decisión del gobierno estadounidense de limitar las solicitudes de asilo a ese país, no pone aprietos al gobierno de México.

«No, porque nosotros veníamos ayudando y se tienen buenas relaciones con los gobiernos», dijo al reiterar su reclamo para que Estados Unidos apoye con recursos económicos a países de Centroamérica y el Caribe a fin de aminorar el fenómeno migratorio.

«Esas medidas que están tomando, aunque falta todo el procedimiento legal, acerca del asilo, que eso corresponde al gobierno de Estados Unidos, el asilo para quienes desean llegar y vivir y trabajar honradamente salir adelante en Estados Unidos, son medidas que están tomando», dijo.

Señaló que en la llamada con el presidente estadounidense dialogaron sobre Guatemala, del apoyo que necesita Centroamérica, el Caribe y toda América Latina, para atender las causas que originan la migración: «Él está consciente».

Pero lo que «más me gustó» fue la autorización del presidente Biden para construir tres nuevos puentes en la frontera con México, lo que ayudará mucho al desarrollo económico de la región, agregó. Sun