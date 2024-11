Habrá Atención Médica Universal y Gratuita

*Diputados Avalan Dictamen

Ciudad de México; 09 de Agosto de 2024.- Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, aprobó por 37 votos a favor y 1 en contra, el dictamen que reforma el artículo 4 constitucional, para establecer que el Estado garantizará la atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios.

Los Diputados de oposición señalaron que la consolidación del Sector Salud es uno de los grandes pendientes del gobierno actual, y señalaron que también se debe contemplar un incremento en el presupuesto para que el Sector Salud pueda cumplir con sus responsabilidades.

También propusieron que se contemple la judicialización de aquellos casos en los que no se cumpla con las disposiciones que se plantean integrar en la Constitución.

El diputado Reynel Rodríguez Muñoz (PRI) expuso que actualmente cuatro de cada 10 mexicanos carecen de servicios médicos y los hospitales se encuentran en situación precaria en México, «faltan medicamentos, insumos, instalaciones y médicos.

Dijo que de 2018 a 2022, se observó que alrededor de 30 millones de personas que tenían servicios médicos, los perdieron.

«Ninguna modificación legal es efectiva, si no se prevé el presupuesto suficiente para ello. La calidad de la atención está directamente relacionada con los recursos que se destinan al sistema y, por tanto, esta reforma sólo será exitosa si se otorga el presupuesto suficiente», especificó.

Además, refirió que le tocará al siguiente gobierno federal implementar la reforma constitucional, «porque hasta el momento el partido en el poder no le ha dado atención debida, dejando irresponsablemente a la población sin atención médica y sin medicamento suficientes».

El diputado Éctor Jaime Ramírez (PAN) propuso que la reforma tendrá que asociarse a términos de «existencia jurídica, como existen las pólizas y como existía en el Seguro Popular, para que este planteamiento pueda ser efectivo y judicializable si el gobierno no cumple».

«En este 2024, para otorgar los servicios, a Pemex se le otorga por persona 32 mil pesos, al ISSSTE 11 mil, al IMSS 9 mil y el IMSS bienestar 4 mil. Entonces, es una broma decir que se van a otorgar los servicios con calidad y con equidad, y con integralidad, simplemente porque el paquete de servicios ni siquiera está definido bien en la ley», dijo.

El diputado Emmanuel Reyes (Morena) aseguró que el Sector Salud ha tenido aumentos significativos en sus presupuestos. «Por ejemplo, en el presupuesto más reciente se le otorgaron más de 850 mil millones de pesos al sector salud, la realidad es que no es suficiente, tenemos que seguir intensificando los esfuerzos», subrayó.Sun