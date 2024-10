TEPJF Ratifica Triunfo de Pablo Lemus en Jalisco

*En la Elección a Gobernador.

Ciudad de México, 16 de Octubre.-La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el triunfo de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, a la gubernatura de Jalisco, luego de que Morena impugnó la elección alegando irregularidades,

La candidata de Morena, Veronica Delgadillo, impugnó tres temas: presunta intervención de servidores públicos; inequidad en medios basada en estereotipos de género y omisiones del Tribunal local.

Al exponer su proyecto, el magistrado Felipe Fuentes sostuvo que la nulidad de la elección requiere la presentación de pruebas sólidas, pero que tanto Morena y su candidata no aportaron los elementos suficientes para acreditar las irregularidades.

El partido señaló que hubo una actuación parcial por parte de las autoridades electorales y jurisdiccionales, sin embargo, el magistrado dijo que se trataron de errores técnicos que no son suficientes para la nulidad de la elección.

«En cuanto a la diferencia de votos de los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar, si bien se considera que el cálculo realizado por la autoridad responsable fue incorrecto, porque para obtener la diferencia entre ambos partidos debió tomarse en cuenta la votación total sin excluir los votos nulos, el proyecto toma en cuenta que este error por sí solo no es un hecho que pueda afectar la validez de las elecciones, y mucho menos demostrar parcialidad por parte del Tribunal local», apuntó.