Requisitos Para Solicitar la Beca “Rita Cetina”

*Para Alumnos del Nivel Básico.

Ciudad de México, 16 de Octubre.-El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dijo este miércoles que se revisarán los planes de estudio de educación media superior, para hacerla más divertida.

«Nos dijo la Presidenta: a ver, a ver, a ver, me revisa muy bien el plan de estudios de la preparatoria, porque les tiene que gustar a los jóvenes. Así que no va a haber materias engorrosas, ni feas y que no les guste. La preparatoria va a ser más divertida», señaló.

Al encabezar la asamblea informativa para el registro de la beca «Rita Cetina», en la secundaria Moisés Saenz, en Papalotla, Estado de México, afirmó se ampliará la cobertura de preparatoria.

«La Presidenta ha pedido que ampliemos los lugares en preparatoria, también por sistemas híbridos, a través del internet o como sea, pero que ningún joven que termine secundaria se quede sin su prepa. Porque además en la prepa tienen su beca. Y ahí los vamos a ir llevando», agregó.

Aseguró, además, que se abrirán 300 mil nuevos lugares en educación superior «para los que quieran seguir estudiando, tengan toda la posibilidad de hacerlo».

Explicó que a través de la Beca Rita Cetina se busca que no haya deserción escolar en secundaria, que todas y todos terminen su secundaria, que los acompañemos porque es lo más importante, la educación.

Delgado Carrillo informó que el registro para acceder a la Beca Rita Cetina será cerrará el 18 de diciembre y agregó que en un primer momento se entregarán 5 millones de tarjetas.

¿Cuáles son los documentos que se solicitan para entregar la Beca Rita Cetina?

Acta de nacimiento legible

CURP (impresión reciente)

Comprobante de estudios (constancia de estudios, credencial, formato de inscripción o reinscripción boleta de calificaciones)

Requisitos para los padres del estudiante:

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de Inapam, carta de identidad)

Comprobante de domicilio (teléfono, luz, gas, agua, predial; no mayor a 6 meses)

Acta de nacimiento legible

Formato de becas llenado

¿De cuánto será el apoyo económico de la Beca Rita Cetina?

En la conferencia matutina, el 4 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este año la beca es de mil 840 pesos por familia en situación de pobreza. Pero agregó que, en el 2025, la beca va a aumentar por inflación, como fue uno de los compromisos de la Ejecutiva federal.

«Es decir, si soy una familia que tiene un hijo en secundaria recibo mi beca de 1900 pesos, pero si tengo dos niños o tres niños, por cada niño adicional es un gasto adicional que tiene las familias. Por eso se les dará 700 pesos más por cada niño integrante de la familia. Es como funcionará esta beca», explicó.

El proceso de beca universal comenzará el próximo año con 5.6 millones de estudiantes de secundaria.

Además, Delgado Carrillo precisó que a partir del 14 de octubre hasta el 17 de enero en todos los planteles públicos se realizarán asambleas informativas, posteriormente los servidores de la nación, junto con los servidores de la educación van a visitar las 35 mil secundarias públicas que existen en el país. Sun