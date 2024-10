Joven Zapoteca Participa en Conferencia de la ONU

* Egresada de la UNAM.

Ciudad de México; 19 de Octubre.- Betzabeth Martínez Gutiérrez es una joven zapoteca que proviene de la comunidad de Santiago Matatlán, en Oaxaca, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y que fue seleccionada para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29).

«Ser mujer y ser mujer indígena es resistir doblemente, creo que nosotras nos enfrentamos a un reto muy grande al querer salir de nuestras comunidades y acceder a una educación universitaria», aseguró.

Uno de los sueños de Betzabeth era ganar una beca para acudir a la COP 29 que tendrá lugar en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre próximo; la primera fase del largo proceso inició en enero, cuando fue preseleccionada para una entrevista. En marzo recibió la noticia de su participación mediante un correo que la emocionó mucho.

Para la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fueron seleccionados 12 jóvenes latinoamericanos; Betzabeth Martínez fue la única participante mexicana en el proceso.

«Fui la única mexicana seleccionada para participar en la conferencia, cuando me notificaron, me sentí muy emocionada, el objetivo de la beca es crear espacios en el evento, la beca que nos dieron se enfocó a los pueblos indígenas y afrodescendientes», expresó.

«Yo no imaginaba que lo lograría, fueron muchos sentimientos encontrados, desde felicidad hasta miedo, porque es un reto representar a México en las Naciones Unidas, pero, sobre todo, la satisfacción por el esfuerzo que tuvo su recompensa», dijo.

Aunque los jóvenes seleccionados no participan en las negociaciones intergubernamentales y la ONU, tienen la oportunidad de pronunciar un discurso en el foro. En este caso, en la primera fase de la conferencia, Betzabeth habló de la justicia climática y los pueblos indígenas frente al calentamiento global. «El objetivo es visibilizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes en este tipo de espacios», recalcó.

Asimismo, los jóvenes observan los acuerdos que negocian los países participantes y cómo funciona el proceso. Esta es la segunda edición de la beca; a futuro, los organizadores plantean que puedan incluir a más jóvenes en foros sobre el cambio climático. Betzabeth subrayó que las comunidades indígenas afrontan las consecuencias directas del fenómeno porque están muy apegadas a la naturaleza. Sobre todo, las mujeres son las primeras en vivir las consecuencias negativas.

«El género femenino siempre tiene el rol de ser partera o curandera, pero también se dedican a elaborar el mezcal, que actualmente tiene un amplio reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Se trata de un proceso artesanal, desde la siembra en los campos de cultivo, hasta la venta», detalló.

«Sin darse cuenta, las mujeres han liderado para salvaguardar los ecosistemas y las comunidades indígenas», puntualizó la joven al hacer hincapié en el papel de ellas en su comunidad. Desde pequeña, Betzabeth tuvo el interés de estudiar en la UNAM. Cuando realizó su examen y fue seleccionada, cumplió su sueño de ser la primera mujer universitaria en su familia.

«Para mí, la UNAM significa una institución que aporta a los jóvenes valores, herramientas, oportunidades y espacios para ser líderes, la educación que me brindó me ayudó a llegar a la conferencia de las Naciones Unidas», afirmó.

Ahora, la joven zapoteca estudia contaduría porque piensa que la carrera está ligada a la mejoría de su comunidad. A futuro tiene un proyecto para empoderar a las mujeres en la producción del mezcal, tanto a nivel nacional como internacional; también trabaja en el rescate de su lengua materna. Sun