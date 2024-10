IMSS-Bienestar Inicia Pago Retrasado de Incentivos con Tarjetas

Ciudad de México; 28 de Octubre.- El IMSS-Bienestar anunció la entrega del estímulo económico correspondiente al Día del Trabajador y de la Trabajadora de la Salud, y el incentivo económico por desempeño y productividad, a través de tarjetas, en las 23 entidades donde opera.

Desde el viernes 25 de octubre se empezaron a entregar dichos plásticos a los trabajadores, quienes debieron recibir el pago del Día del Trabajador y de la Trabajadora de la Salud desde el pasado 15 de octubre y, además, en efectivo y no con tarjetas, como establecen las condiciones generales de trabajo.

De acuerdo con fuentes al interior del IMSS-Bienestar, el retraso del pago en las 23 entidades que firmaron el convenio de centralización de los servicios de salud, provocó un pleito entre el sindicato mayoritario y los trabajadores; no obstante, se llegó al acuerdo de que sólo se pague mediante tarjetas este año, porque ya las habían contratado.

Los trabajadores del OPD deberán recibir mil 300 Pesos por concepto del Día del Trabajador y de la Trabajadora de la Salud, y alrededor de 900 Pesos por desempeño y productividad; sin embargo, en algunas entidades, el pago de este último estímulo, se los adeudan desde marzo de este año.

En ese sentido, según trabajadores consultados por este rotativo, en el IMSS-Bienestar en el Estado de México, última entidad en adherirse al OPD, hay serios problemas con el pago de la nómina, ya que existe un desfase, que deberá solucionar un nuevo equipo de transición que llegó el pasado 10 de octubre, cuando fue cesado el que había designado Alejandro Alipi, anterior director del IMSS-Bienestar.

EL UNIVERSAL adelantó el pasado 26 de agosto, que el Organismo Público Descentralizado (OPD) realizó una adjudicación directa a la empresa Toka Internacional para suministrar vales en tarjetas electrónicas a sus empleados, a fin de evitar «conflictos sindicales y/o laborales», según argumentó en el documento de excepción de licitación.

De acuerdo con el contrato número IB/864/2024, la empresa debió entregar las tarjetas 15 días hábiles después de la firma del mismo, que realizó el pasado 12 de julio.

El IMSS-Bienestar firmó el contrato por 215 millones 678 mil 780 pesos, del 12 de julio al 31 de diciembre de 2024, sin hacer un concurso abierto entre empresas, bajo la premisa de evitar un conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado.

«Los servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) durante el año 2024, debe llevar a cabo la contratación mencionada para no interrumpir el pago de prestaciones, ya que de suspenderse la prestación detonará conflictos sindicales y/o laborales», establece el documento de licitación. Sun