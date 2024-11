Precio del Azúcar Baja 15%: INEGI

*Por Primera vez en 11 Años.

Ciudad de México, 1 de Noviembre.-Consumida de manera excesiva por ocho de cada 10 mexicanos, el azúcar se abarató 15.1% durante la primera mitad de octubre, de acuerdo con el monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lleva a cabo a lo largo y ancho del país.

Se trata de la tercera quincena consecutiva a la baja, así como la primera vez en que el precio promedio del endulzante se reduce 15% en casi 11 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que consumir azúcar no es dañino, pero lo que perjudica la salud es hacerlo en exceso, ya que recomienda que una persona con una masa corporal normal no supere 5% de la ingesta calórica diaria, es decir, cerca de 25 gramos del endulzante.

Los registros del Inegi señalan que las tiendas de la Ciudad de México vendieron el azúcar 10.3% más barata que en el mismo periodo del año pasado; las de Guadalajara, 9% por debajo; y las de Monterrey apenas 0.3% menos.

¿A qué se debe la diminución en el precio del azúcar?

Detrás de esto se encuentra el excedente de inventarios que generaron las importaciones del endulzante y las menores exportaciones a Estados Unidos, indica Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

«La burbuja especulativa de precios que se presentó durante el ciclo 2023/24, que llevó el precio nacional del azúcar a niveles históricos de casi mil 630 pesos por bulto, dio espacio a la importación de 720 mil toneladas que se internaron previo pago de arancel por 360 dólares por tonelada e inundaron el mercado, provocando una caída del mercado de igual magnitud que el incremento previo», expuso en un reporte.

Desde la perspectiva de GCMA, el azúcar puede abaratarse más si los empresarios no logran retirar del mercado nacional este sobrante, debido a que los inventarios alcanzarán un mayor nivel con el arranque de la temporada de zafra a finales del presente mes. Sun