Proponen Eliminar Estímulo Fiscal Para Infraestructura Deportiva

*En la Ley de Ingresos de la Federación 2025.

Ciudad de México; 18 de Noviembre de 2024.- Debido a que no ha tenido mucho éxito, el estímulo fiscal que tiene actualmente recursos por 216.4 millones de Pesos para el deporte de alto rendimiento, desaparecerá en el próximo año, según se establece en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para el ejercicio 2025.

En cambio, se propone incrementar el estímulo a la Producción y Distribución Cinematográfica que tiene 700 millones de Pesos; a los Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional, de Artes Visuales, Danza, Música en los campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz, y a la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales.

Lo anterior, debido a que los estímulos al cine y arte no se han modificado en la última década, y porque en el documento denominado los «100 Pasos para la Transformación», se plantea incrementar, en la medida de lo posible, los recursos para financiar con créditos fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) la producción artística y literaria nacional.

Sobre el estímulo al deporte, se argumenta que se ha observado que los resultados alcanzados no han generado la inversión esperada en infraestructura.

Tampoco ha contribuido de manera significativa al desarrollo de atletas líderes en el ámbito internacional; por lo que la baja participación del sector privado en proyectos deportivos de alto rendimiento sugiere que el incentivo fiscal no es el factor determinante para promover estas inversiones.

Así, se considera, tomando las actuales prioridades del gasto público, y la necesidad de optimizar el uso de los recursos fiscales en programas con mayor potencial de desarrollo social y económico, se propone a establecer en la fracción V del artículo 22 de la iniciativa de ley, suspender para el ejercicio fiscal de 2025, el estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento.

En el documento se hace referencia a que dicho incentivo fue creado con el fin de fomentar la inversión privada en infraestructura deportiva especializada y promover el desarrollo de atletas de alto rendimiento en México.

Desde su implementación tenía el objetivo principal de mejorar la competitividad del país en el ámbito internacional, así como apoyar proyectos de inversión en construcción, ampliación, rehabilitación, remodelación, remozamiento, rescate o mejoramiento de instalaciones deportivas, y fomentar el desarrollo de programas integrales para la formación de deportistas de alto rendimiento.Sun