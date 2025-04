Semana Nacional de Vacunación 2025 Registra Avance de 31%: Sheinbaum

Gobierno de México Pacta

Ciudad de México; 29 de Abril de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que a la fecha la Semana Nacional de Vacunación 2025 registra un avance de 31 por ciento respecto a su meta que es vacunar a 1.8 millones de mexicanas y mexicanos, por ello hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse de manera gratuita a los centros de salud y hospitales del sistema de salud pública.

“La meta es 1.8 millones y ayer iban casi 600 mil, o sea que es un buen número. Y hacer un llamado, porque es para todas las edades, a que se vayan a vacunar a cualquier centro de salud, es totalmente gratuito, no importa su derechohabiencia, en cualquier centro de salud los atienden para poderse vacunar”, aseguró en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Aseguró que posterior a la primera Semana Nacional de Vacunación 2025, continuarán aplicándose diferentes vacunas, sin embargo, hasta el 3 de mayo, habrá personal de salud que esté destinado especialmente a esta acción preventiva.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la mejor manera de prevenir enfermedades es vacunarse, por lo que la Semana Nacional de Vacunación 2025 busca crearconciencia de su importancia, ya que las vacunas son seguras y no producen reacciones adversas.

“Esta semana nos sirve para levantar la conciencia entre toda la población de la importancia de vacunarse”, comentó.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, precisó que del 26 al 28 de abril se han aplicado 566 mil 753 dosis; además de que se instaló una Sala de Monitoreo en el cual se vigila el avance y se tiene comunicación constante con los secretarios de Salud estatales.

En la Semana Nacional de Vacunación 2025, que se realiza del 26 de abril al 3 de mayo, se aplican 12 vacunas bajo el siguiente esquema:

*Primera Infancia: Aplicación de BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Rotavirus y Neumococo

*Niñez de 1 a 9 años: Refuerzos con SRP, Neumococo y DPT

*Adolescentes: VPH, Td, SR y Hepatitis B

*Embarazadas a partir de la semana 20 de gestación: Tdpa

*Adultos mayores: Vacuna Antineumocóccica

*Personal de Salud: Refuerzos de SR y Hepatitis B

Recordó que bajo el enfoque de “Vacunarse es salud”, esta estrategia nacional está particularmente dirigida a niñas y niños menores de 5 años, adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y grupos en situación de riesgo, así como el personal de salud.

Kershenobich, informó que en la semana epidemiológica 16 se tienen notificados 2 mil 19 casos probables de sarampión y rubéola, de los cuales 583 casos están confirmados: 560 casos en Chihuahua; 5 en Sonora; 4 en Oaxaca; 4 en Campeche; 3 en Durango; 3 en Zacateca; 2 en Tamaulipas; 1 en Querétaro; y 1 en Sinaloa. Mientras que 964 casos se descartaron y 472 están en estudio.

“Lo que es importante es que la mayor parte de los casos, 542, no habían sido vacunados; 24 casos sólo habían recibido una de las dos dosis de vacunas contra el sarampión; y 17 casos sí habían recibido las dos dosis de vacunación”, agregó.

Respecto a la tosferina, expuso que se han detectado 809 casos distribuidos en todo el país, fundamentalmente en la Ciudad de México y en el Estado de Nuevo León, y algunos en Chihuahua; de los cuales se han presentado 48 defunciones en niños menores de un año, por ello, enfatizó que las mujeres embarazadas en la semana 20 de su embarazo deben recibir la vacuna para proteger a los niños contra dicha enfermedad.

Ciudad de México; 29 de Abril de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el acuerdo que logró ayer su gobierno con Estados Unidos para el envío de agua al país vecino será hasta «donde se puede», pues indicó que se tiene que garantizar el derecho humano al agua, además del riego agrícola en varias partes del país.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal detalló que se pactó la entrega de agua entre los márgenes posibles y viables, así como una reunión anual para hacer una revisión entre ambos países.

«En esencia, ¿qué se estuvo platicando? Primero, se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer y después vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede, porque nosotros, primero tenemos que garantizar el derecho humano y también el riego agrícola en varias zonas del país.

«Entonces se pactó una entrega de agua entre los márgenes posibles y viables; una reunión anual para hacer una revisión», explicó. SUN