Termina Plazo Para Presentar la Declaración Anual: SAT

*Quienes no Hayan Cumplido Pueden Acarrear Sanciones.

Ciudad de México; 2 de Mayo.- Luego de que terminó la temporada de declaración anual, que comprende marzo y abril, ahora sigue la presentación del dictamen de los estados financieros para efectos fiscales de las empresas y contribuyentes con actividad empresarial.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que esta obligación, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, tiene como fecha límite el 15 de mayo de 2025.

Dicho documento contiene la opinión de un contador público inscrito ante el SAT sobre el cumplimiento del contribuyente de sus obligaciones fiscales, que debe coincidir con la declaración anual de impuestos que presentó previamente.

En caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, los causantes deberán reportarlo mediante declaración complementaria dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen.

Sólo pueden dictaminar estados financieros con fines fiscales: los contadores cuyo nombre y número de inscripción aparece publicado en el portal del SAT, con lo cual están autorizados para ejercer esta actividad.

¿Quiénes están obligados?

Para aquellas empresas que el año pasado acumularon ingresos iguales o superiores a mil 855 millones 919 mil 380 Pesos que tributen en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) o que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores.

Mientras que es opcional para empresas y personas con actividad empresarial, cuyos ingresos acumulables fueron mayores a los 157 millones 785 mil 270 Pesos; el valor de sus activos superó los 124 millones 650 mil 380 Pesos o al menos 300 de sus trabajadores le prestaron servicios en cada mes del ejercicio declarado.

¿Cuáles son las sanciones?

Los que están obligados y no cumplen o la hacen después del tiempo establecido son sujetos a sanciones que van desde los 17 mil 330 Pesos a 173 mil 230 Pesos, advirtió el SAT.

También corren el riesgo de que el fisco les limite el uso del Certificado del Sello Digital que es necesario para emitir comprobantes fiscales.

Incluso, en caso de no solventar el incumplimiento, puede derivar en la cancelación definitiva de dicho sello, con lo cual no podrán facturar, entre otras penalizaciones establecidas en las disposiciones fiscales.

Pero para no caer en esas situaciones extremas, el SAT puso a disposición de los contribuyentes la siguiente liga para presentar el dictamen de estados financieros: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/dictamen-fiscal. Sun