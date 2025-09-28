domingo, septiembre 28, 2025
Las Divisas por el Turismo Fronterizo Imponen Récord

Ciudad de México, 27 de Septiembre.- Entre enero y julio de este año, el país captó mil 258 millones de dólares por el gasto de viajeros extranjeros que pasaron mínimo una noche en algún alojamiento localizado en las fronteras mexicanas, de acuerdo con los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Se trata de la mayor cifra en la historia para un periodo similar, así como un incremento de 22% en comparación con igual lapso de 2024 y casi el doble de los 741 millones que se registraron en 2019, antes de la pandemia.
El gasto promedio mensual por cada turista fronterizo ascendió a 782 dólares entre enero y julio, 3% más que hace un año y también significa un desembolso récord, que equivale a 15 mil 470 pesos por viajero.
Sin embargo, esta cifra se encuentra lejos del gasto que llevan a cabo los turistas que ingresan por avión, cuyo desembolso promedio llegó a mil 265 dólares este año y representó una reducción de 7% contra 2024.
Debe preocupar que el crecimiento del turismo internacional se base principalmente en el fuerte dinamismo de los viajeros fronterizos y de los excursionistas, en tanto que el turismo por vía aérea muestra una disminución, que pone en riesgo el desempeño de la actividad en los próximos meses, advirtió el consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina.
«No es sano que nuestro turismo receptivo tenga como base el turismo que menos derrama económica genera; el riesgo que implica es transformarnos en un destino turístico basado en el volumen de turistas y no en la calidad del turismo que recibe», señaló.
«La mayor participación del turismo fronterizo y la consecuente pérdida de importancia se refleja en la caída en la llegada de viajeros a los destinos de playa, lo que tradicionalmente ha sostenido nuestro turismo receptivo», agregó. Revertir esta situación, en el contexto que atraviesa el sector turismo, es una tarea en la que urge que los empresarios y autoridades locales se involucren.
Mencionó que necesitan destinar recursos para impulsar la innovación y la competitividad a la vez que se fortalezca la seguridad y se realice una promoción muy focalizada y personalizada de los destinos turísticos utilizando las herramientas digitales más sofisticadas, indicó el especialista de Gemes.
México comparte 3 mil 152 kilómetros de frontera con la Unión Americana y mil 149 kilómetros con los países de Guatemala y Belice. Sun

Escasez de Mano de Obra en Cultivos de la Región, Cambio de Moneda ya no les Favorece a Jornaleros de Guatemala
