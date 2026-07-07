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Mundial Deja Derrama de 22 Mil 678 Mdp en CDMX

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Ciudad de México; 06 de Julio de 2026.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que el Mundial de Futbol ha dejado una derrama económica superior a los 22,678 millones de Pesos de pesos en la capital, así como la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales.
En un comunicado, indicó que esto ha beneficiado principalmente a los sectores de turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.
En tanto, dijo que los empleos temporales que se crearon durante la justa mundialista estuvieron ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio.
El organismo empresarial detalló que en la ciudad llegaron más de 1.1 millones de turistas con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante.
También destacó el esquema “Última milla” y la organización del traslado de los aficionados al Estadio Ciudad de México a través de unidades de la Red de transporte de Pasajeros (RTP), Metro y Tren ligero.
Además, aseguró que hubo recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de vendedores ambulantes.
Por lo tanto, el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, apuntó que las cifras consolidan la imagen de una capital preparada para eventos de talla internacional; además, celebró algunos de los principales resultados que dejó el evento futbolístico.Sun

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