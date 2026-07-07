Cifra de Fallecidos por Terremoto en Venezuela Asciende de 3 mil 535

*Ejército Mexicano ha Recuperado 80 Cuerpos.

Caracas, Venezuela;6 de Julio.- El balance oficial de fallecidos por los terremotos que azotaron Venezuela a finales de junio asciende a 3 mil 535, con 16 mil 740 heridos y 6 mil 462 rescatados. Estas cifras fueron publicadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Según las autoridades, 17 mil 854 personas han sido desplazadas y 86 mil 794 familias han recibido asistencia. Los daños incluyen 856 edificios afectados, 190 de los cuales se derrumbaron. Hasta el momento, se han registrado 1 mil 048 réplicas.



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En tanto que un total de 29 mil 567 miembros de las fuerzas de seguridad, 27 mil 930 voluntarios y 4 mil 338 rescatistas internacionales trabajan sobre el terreno. Además, 82 albergues temporales para personas desplazadas permanecen activos.SunEjército Mexicano ha Recuperado 80 Cuerpos en VenezuelaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que dos barcos mexicanos ya partieron rumbo a Venezuela con víveres y ayuda humanitaria que se han recolectado para apoyar a la población damnificada tras los fuertes sismos que se registraron en ese país.La mandataria federal destacó el agrupamiento «Yumare», compuesto por 264 militares mexicanos, han podido rescatar dentro de los escombros a dos personas, un can, y han recuperado 80 cuerpos.Indicó que se han realizado mil 988 consultas médicas, una intervención quirúrgica; se han entregado 13.1 toneladas de medicamentos entregados; ocho plantas generadoras de electricidad, así como 71.2 toneladas de insumos.«Ya salieron dos barcos para Venezuela que llevan insumos de distinto tipo, tanto de colectas que se hicieron en nuestro país, civiles como también de gobierno de los estados que van para allá. Tienen medicamentos y alimentos no perecederos y algunos otros insumos», detalló.En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que el equipo mexicano fue condecorado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su apoyo en los labores de rescate. SUN