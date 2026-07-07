Se Incrementa Número de Cantinas Clandestinas en Tapachula

*- El Consumo de Alcohol Provoca Desintegración Familiar así Como Incremento de la Violencia.

*- Decenas de Establecimientos Operan sin Contar con los Permisos Correspondientes Para su Funcionamiento.

*- Llaman a que Autoridades Regulen la Apertura de Este Tipo de Negocios.

*SECTORES DE LA SOCIEDAD ADVIERTEN QUE LA APERTURA DE ANTROS DE VICIO AFECTA EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y PROMUEVE EL VICIO, TANTO EN JÓVENES COMO ADULTOS.

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio de 2026.- El crecimiento de cantinas clandestinas y el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas han encendido las alertas entre organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre las consecuencias sociales, económicas y de salud pública que enfrenta el municipio.

Ante este panorama, solicitaron la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales para atender una problemática que, aseguran, afecta cada vez a más familias.



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Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la asociación civil Vinculación Social, señaló que el alcoholismo ha alcanzado niveles preocupantes en la región del Soconusco, al impactar la salud de la población, propiciar la desintegración familiar, incrementar la violencia intrafamiliar y reducir la productividad en distintos sectores económicos.El activista denunció que actualmente no existe un padrón público y actualizado que permita conocer cuántos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas operan de manera legal y cuántos funcionan de forma clandestina en Tapachula, situación que dificulta la supervisión por parte de las autoridades.Indicó que la condición fronteriza de Tapachula y el constante flujo migratorio aumentan la vulnerabilidad social, mientras que en las calles es cada vez más visible el número de personas en situación de indigencia relacionadas con problemas de adicción.No obstante, afirmó que una de las mayores preocupaciones es el incremento del consumo de alcohol entre los jóvenes.Explicó que esta problemática también repercute en el sector productivo, ya que el ausentismo laboral derivado del consumo excesivo de alcohol afecta el desempeño de trabajadores y empresas, limitando las posibilidades de desarrollo económico para la región.Ante este escenario, hizo un llamado a las autoridades sanitarias para que el alcoholismo sea atendido como un problema de salud pública y de seguridad, dejando de considerarlo únicamente como un vicio, debido a las consecuencias que genera en el entorno familiar y social.Finalmente, convocó a organismos empresariales y Colegios de profesionistas, entre ellos Canacintra, Canaco, el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros, a participar en mesas de trabajo multidisciplinarias que permitan diseñar estrategias de prevención, regulación y atención integral.El representante de Vinculación Social sostuvo que enfrentar el alcoholismo requiere la participación conjunta de autoridades, iniciativa privada y sociedad civil, al considerar que solo mediante un esfuerzo coordinado será posible fortalecer el tejido social y favorecer el desarrollo de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista