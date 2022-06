León Larregui Llama “Basura Desechable” a Música de Bad Bunny

Bad Bunny puede presumir de ser uno de los artistas latinos más influyentes en el mundo de la música, de llenar los estadios más importantes, de liderar las listas de éxitos, de ser imagen de las marcas más exclusivas y de compartir créditos con figuras tan importantes como Brad Pitt; sin embargo, de lo que no puede regodearse es de ser una de las personas favoritas del cantante León Larregui, ya recientemente el vocalista de Zoé arremetió en contra del raggeatonero a través de las redes sociales.

Larregui hizo uso de su cuenta oficial de Twitter para expresar su desagrado por la música del «Conejo malo», esto luego de citar un tuit de un medio español, el cual aseguraba que las 23 canciones del último disco del intérprete de «Safaera» se encontraban entre las más reproducidas a nivel mundial.

León no se limitó al expresarse de Benito y sin ningún miedo a las represalias llamó «basura desechable» y «Refrito de ignorancia» al artista urbano. El tuit del rockero dividió las opiniones de los usuarios, pues mientras algunos lo apoyaron y aseguraron que los temas de Bad Bunny no pueden ser considerados como arte, otros le pidieron respetar el trabajo de los demás artistas y aceptar que su momento ya pasó.