Roberto Poot Primer Eliminado de “La Academia”

En una noche llena de sorpresas, polémica, grandes interpretaciones, y otras que dejaron al público y a los críticos insatisfechos, el participante oriundo de Playa Del Carmen, Roberto Poot no conocerá el interior de la casa de «La academia».

Los jueces Horacio Villalobos, Lola Cortés y Arturo López Gavito opinaron sin censura toda sobre las presentaciones de los participantes del reality, dejando en claro que no dudarán en exhibir las carencias vocales de los académicos. Pero Ana Bárbara salió en su defensa y los apoyó lo más que pudo durante sus intervenciones, incluyendo al eliminado Roberto Poot, quien tras una «lamentable» participación, como lo definió Horacio Villalobos, abandonó el programa.

Pero al concursante no le sorprendió su salida e incluso pidió un saludo para su tío a la cantante Ana Bárbara.

“Yo también me hubiera eliminado, sabía que este día sería el último por eso le pedí el saludo a Ana Bárbara, ahí están mis compañeros de testigos, me despedí de ellos desde el día de ayer”, admitió Poot con honestidad, al finalizar su participación. SUN