Lisardo, Absuelto de las Acusaciones de Violencia en su Contra

Ciudad de México.- En febrero de este 2022, Lisardo fue denunciado pública y legalmente por Pamela Rodríguez, una de sus exparejas por, presuntamente, haberla agredido mientras todavía mantenían una relación.

En ese entonces, la joven de 25 años aseguró que el actor la habría dejado varias lesiones físicas tras una fuerte pelea, incluso; reveló que llegó a temer por su vida pues el español se encontraba en completo estado de ebriedad y se portó sumamente violento.

Lisardo, a diferencia de la chica, evitó dar cualquier declaración al respecto y mantuvo el asunto en total hermetismo; sin embargo a poco más de cuatro meses de lo sucedido y tras enfrentar a las autoridades, el actor aseguró que fue declarado inocente.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el también cantante fue cuestionado sobre su situación legal y aunque se mostró incómodo de hablar, explicó que las cosas salieron a su favor.

«Olvídalo por completo, es un chisme, es una estupidez, yo tengo ya mi resolución, soy totalmente inocente y es lo único que puedo decir, no hay nada qué hablar», dijo.

Asimismo, destacó que los señalamientos en su contra sí llegaron a afectarlo anímicamente, pero por fortuna, las personas que lo quieren confiaron en él desde el principio y le demostraron su apoyo: «Me afectan las calumnias, las mentiras, ciertos periodistas que dan por hecho antes de preguntar, y esas cosas, pero así es el mundo en el que vivimos, o sea, hay que afrontarlo con dignidad».

El español también se manifestó a favor de la lucha de las mujeres, por lo que se negó a hablar de los casos en los que las denuncias son fabricadas mediante testimonios falsos. Incluso, aseguró que no tomará ninguna acción contra su expareja, pues para él esta parte de su vida ha quedado completamente cerrada.

«Me estoy defendiendo nada más, pero ya salió la declaración de que no pasa nada. No me voy a meter en esas cosas (demandas), porque tengo muchas que hacer», finalizó. Sun