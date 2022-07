Paul Stanley Dará Vida a su Papá en la Bioserie Sobre Paco Stanley

Ciudad de México.- Paul Stanley es el principal candidato como actor para interpretar a su papá: el conductor de televisión Paco Stanley, en la bioserie que cuenta su vida.

El también presentador de 36 años había afirmado que le encantaría formar parte de la historia, cuyos derechos y demás trámites están a cargo de Pous.

«Inicialmente (la bioserie) comienza con un documental donde no hay intérpretes que vayan a hacer el papel, pero cuando pasemos a una etapa de ficción, Paul está considerado para actuar como el señor Stanley», confirmó Guillermo Pous.

Este será el único proyecto para la pantalla autorizado por la familia Stanley, incluidos sus otros dos hijos: Francisco y Leslie Stanley, sin embargo, el abogado señala que también tiene conocimiento de dos producciones más sobre la historia del conductor.

Una de ellas es la que pretenden realizar la exedecán Paola Durante y el conductor Mario Bezares, quienes estuvieron en prisión durante 18 y 24 meses, respectivamente, como sospechosos del asesinato del que fue víctima Stanley.

Sin embargo, Pous comenta que la actriz y el conductor primero tendrían que llegar a un acuerdo con la familia para obtener los derechos.

«Ellos manifiestan que quieren contar la situación que vivieron derivado del lamentable desenlace de la vida del señor Stanley, pero no habría forma en la que ellos cuenten su historia sin que puedan involucrar los derechos del señor», señaló.

Mientras que Paola ha hablado de no contar detalles del asesinato, los cuales asegura que también desconoce, la bioserie oficial, que está en una etapa de acuerdos, no se centrará en la muerte de Stanley, sino que hablará de su lado humano, como padre, locutor, orador, político y hasta maestro.

«Lo que buscamos es crear una adecuada línea del tiempo para que se logre conocer a la persona y se sepa que trascendió mucho más allá de sus últimas 24 horas de vida», dijo Pous.

El último de los proyectos está orquestado por Televisa, por lo que «de ninguna manera» la bioserie oficial se transmitirá a través de esta televisora, según aseguró el asesor legal.