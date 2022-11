A Aislinn Derbez le Gusta Compartir Fotos Sexys

Actualmente Aislinn Derbez disfruta al máximo su etapa de soltera, tanto así que no oculta las fotos sensuales que se ha tomado y las sube a sus redes sociales, además reiteró el amor que le tienen sus hermanos a ella y adelantó que su padre Eugenio Derbez está mejor de salud. “¿Qué tiene de malo de repente una foto sexy? A mí me divierte, no es lo que hago a cada rato, de repente me gusta aventar ‘la bombita’. Las fotos (que me tomo) son bastante cuidadas, bonitas y artísticas”.

Respecto al trato que tiene con sus hermanos comentó que se hacen los celosos, pero en realidad son buenos y hasta a veces se hacen amigos de la persona con la que ella está saliendo. En estos días, dijo, son momentos perfectos para aprovechar su soltería, así que pide a la prensa que no le «pongan» novios hasta el próximo año; se decidió darse 12 meses sin pareja. “Disfrutando toda la soltería a toda lo que da, es una etapa súper bonita para mí porque antes me daba miedo estar sola y quería novio para todo y ahorita al contrario, es la primera vez que estoy disfrutando plenamente el estar soltera por eso no me pongan a cualquier persona”. SUN