Federica y Apio Quijano Critican a Noelia

Noelia asegura que se lleva un mal sabor de boca por la actitud que tuvieron hacia ella colegas de los 90’s Pop Tour, show en el que se presentó después de una ausencia en la escena musical, la cantante puertorriqueña retoma su carrera musical y deja atrás los contenidos para adulto que llevaba haciendo desde hace algunos años.

Noelia contó que se quedó en shock por la mala onda de las integrante de JNS y Kabah, quienes según contó en entrevista para «Sale el Sol», apenas y la saludaron, le tiraron mala onda y Federica, integrante de Kabah, se atravesó mientras ella estaba ensayando, lo que consideró como una grosería.

«Es ética profesional, es educación, como las JNS cuando me maltrataron, si van a saludar así mejor que no saluden, que se queden calladas, porque yo dije hola tres veces y estaba alado de ellas», contó sobre las JNS.

Sin referirse a ellas con su nombre, Noelia, contó lo mal que se portaron con ella dos de las integrantes de Kabah, Federica y Daniela.

«Kabah fue algo exageradamente extraño porque me aventaron una mala onda y una negatividad; la de pelo corto cruzó mi ensayo porque quería saludar un músico, la de pelo rojo mirándome como ‘qué haces tú aquí’ y así, una cosa…me quedé en shock».

Federica y Apio Quijano le responden a Noelia

Apio Quijano explicó que por la seguridad que llevaba Noelia la convivencia entre ellos no pudo darse de la mejor manera, ni siquiera en el camerino porque ahí también había escoltas, además de que ella no asistió a una junta donde estuvieron todos.

En tono de broma, sugirió que se fuera a otro país si tan mal le cayó el aire de México que hasta le afectó su canto durante el show.

En el programa «De primera mano», Noelia fue cuestionada sobre los motivos que habrían tenido sus colegas de «tratarla mal», a lo que respondió que tal vez porque ella sí era una artista internacional.

En este sentido, Federica Quijano, integrante de Kabah, negó que se hayan portado mal con ella, pues ni siquiera convivieron debido a la seguridad con la que se presentó a los ensayos, de hecho, comentó que previo al ensayo, les mandaron un mensaje avisándoles que elementos de seguridad estarían presentes adentro de la Arena Ciudad de México. Sun