Felices 95 Años Para Sergio Corona

Los problemas de salud que han aquejado los últimos meses al actor Sergio Corona no serán impedimento para que celebre 95 años de vida este sábado 7 de octubre.

Nacido en 1928 en Pachuca, Hidalgo, Corona es uno de los últimos actores masculinos que sobreviven de la época de oro del cine mexicano.

Su primer contacto con las artes se dio desde muy pequeño y como aficionado del baile, estudió ballet clásico y siendo un adolescente cambió los libros por los escenarios de teatro o cualquier otro recinto que le permitiera exponer sus habilidades dancísticas.

Del baile brincó a la actuación, participando en las películas «El grito de la carne» (1951), «La diosa de Tahití» (1953), «La locura del rock and roll» (1956), «¡Buenas noches, año nuevo!» (1964) y «Cómo seducir a una mujer» (1967), entre muchas otras.

En televisión Sergio Corona siempre será recordado por la mancuerna que hizo junto a Luz María Aguilar en la serie «Hogar, dulce hogar» que se transmitió de 1974 a 1984. En este programa se pudo ver el crecimiento de una pareja de recién casados y todo lo que tienen que afrontar para sacar su matrimonio adelante y para los curiosos, algunos de estos episodios se pueden ver en YouTube.

Sin embargo, es desde 2011 que el público lo tiene en la mente al personificar al dueño de una cafetería en la serie «Como dice el dicho» donde además ha tenido como invitados a viejos amigos de su juventud.

Si bien en agosto de este año encendió las alarmas sobre su estado de salud, ha sido el mismo Sergio Corona quien salió a tranquilizar a sus fans, incluso declaró que había sido una combinación de malestares que no llegaron al infarto, «pero inmediatamente el doctor me checó y vio que no era complicado. Estuve en el hospital tres días, ya salí y he estado en reposo una semana y media». Así que, esperamos contar con el alegre Sergio Corona unos años más.