Sergio Mayer Lanza Advertencia a sus Excompañeros de Garibaldi

La reciente creación del grupo GB5 y la ausencia de Sergio Mayer entre la alineación ha desatado una guerra de dimes y diretes entre el actor y sus excompañeros de Garibaldi: Charly López, Víctor González, Paty Manterola, Luisa Fernanda y Katya Llanos. Y es que mientras ellos aseguran que Mayer les jugó chueco, éste ha decidido poner fin de una vez por todas a la controversia y mandar una serie advertencia a los artistas.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el llamado «Tata» dentro de “La casa de los famosos”, dejó muy en claro que ya no tolerará que ninguno de los GB5 siga usando su nombre, de lo contrario tomará cartas en el asunto y publicará algunos secretos de cada uno de ellos que grabó durante su último reencuentro. “La próxima vez que yo escuche que alguno de ellos haga algún comentario hacia mi persona, voy a sacar todos los videos que tengo. Todo, lo que dijeron, cómo lo dijeron, qué actuaron, quién entró, quién dijo que sí quería, que no quería, quién habló mal de quién”, dijo a las cámaras y micrófonos de varios programas, entre ellos «Venga la alegría»

Mayer destacó que todo esto forma parte del material que grabó para su reality show y aunque no tiene planeado sacarlo a la luz, por el momento, no dudará en usarlo para defenderse: “Acuérdense que en ese tiempo estaba haciendo mi reality y tengo todo grabado. Se les olvida que yo voy dos pasos adelante”, advirtió. Además, el líder del «Team infierno», se dirigió en específico a Charly y Víctor, a quienes llamó «malagradecidos» y mandó un fuerte mensaje: “deben de saber y reconocer, y hay algo que no se debe de perder nunca, que es la gratitud. Hay algo que va más allá del nombre de un grupo, que va más allá de un dinero. Hay cosas que no se pueden contar y ellos saben a lo que me refiero”, agregó, mientras que de sus excompañeras no quiso ni hablar y sólo aseguró que no le parecía extraña la actitud que estaban tomando: “no me sorprende en absoluto”. SUN