Hijos de Talina Fernández Organizan Segundo Bazar con su Ropa

Tras el éxito de la primera venta de garaje organizada por sus hijos Coco y Patricio «Pato» Levy, se ha confirmado una segunda edición para vender ropa y otros objetos de la reconocida «Dama del buen decir», Talina Fernández. La actual condición de salud de Pato, quien fue internado hace un mes por una insuficiencia cardíaca, motivó la decisión de subastar los artículos que pertenecieron algún día a la artista. Según lo compartido previamente en «Ventaneando», Levy afirmó que pudo salir del hospital gracias a que su hermano Coco gestionó un préstamo financiero entre amigos y conocidos para cubrir sus gastos médicos.

También reveló que la cuenta del hospital ya ascendía a 500 mil pesos, una suma imposible de pagar, ya que, según sus propias palabras, «no tenía ni un centavo». Asimismo, detalló que aún necesita someterse a una operación de corazón debido a una arritmia que desarrolló en diciembre a raíz de una mala intervención médica. “El cuentotononón del hospital lo debo y la operación al corazón todavía no me la hago, estamos buscando dinero ahorita para ver de qué manera solventamos los gastos”, dijo entonces. Ahora, en «De primera mano», fue Coco quien explicó que el primer bazar no incluyó todos los artículos de la famosa, pues hay una gran cantidad de artículos valiosos que estarán próximamente en venta.

“Tiene una cantidad enorme de collares, de marquitos y de cosas maravillosas que son de ella porque además ella era una gran decoradora”, compartió. SUN