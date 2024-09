Luisito Comunica Cuestiona Récord Guinness de Kimberly Loaiza

El influencer Luisito Comunica fue tendencia en redes sociales, luego de cuestionar el Récord Guinness que recibió la cantante Kimberly Loaiza por tener el canal de YouTube en español con más suscriptores en el mundo.

Por medio de Instagram, el youtuber criticó a la organización por darle el premio a la influencer tras tener más de 43 millones de seguidores.

«Nadie me pidió mi opinión y me va a traer polémica innecesaria, está muy cool, la aprecio y la admiro, la respeto como creadora y ha logrado cosas increíbles, pero esto es contra la organización», adelantó el influencer por medio de un video compartido en la plataforma X, por el usuario @porktendencia.

Aunado a ello, expresó que dicho galardón es bueno, pero que «no es verdad». «Me encontré con esta noticia de que a Kimberly Loaiza le dieron un Récord Guiness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo, cosa que está muy cool pero no es verdad».

Asimismo, se lanzó en contra del libro que no pudieron confirmar el número, pues «se supone que Guinness es la organización con mayor prestigio históricamente».

Por su parte, reclamó que hay otros canales en español que tienen más seguidores que la propia cantante, pues mientras Kimberly Loaiza cuenta con 43.5 millones de suscriptores, Badabun tiene 47.2 millones, Fernanfloo 46.7 millones y Hola soy Germán 43.6 millones.

Kimberly Loaiza presume Récord Guinness por canal en español con más suscriptores

La influencer Kimberly Loaiza presumió la obtención del Récord Guinness por tener el canal de YouTube en español con mayor seguidores en el mundo, algo que le causó felicidad a la cantante.

«Me llegó este Récords Guinness por mi canal de YouTube personal, somos una familia muy grande y es un récord mundial, gracias por suscribirse a mi canal, los amo con todo mi corazón, SON LOS MEJOREEEEEES», se lee en la publicación de Instagram con imágenes de ella sosteniendo en premio.

Ante ello, usuarios de redes sociales criticaron a la organización por dicho nombramiento.

«Puras mentiras, hay muchos más canales con mayor suscriptores, como JuegaGerman tiene 49 millones», «De puro fingir un divorcio», «Lastima que no sea verdad», «El récord de la mujer más engañada», son algunas reacciones de internautas. Sun