Shakira, ¿Romance en Puerta?

Hay fuertes rumores de que a casi dos años de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, la colombiana esté abriendo su corazón nuevamente, ahora para el productor argentino Rafael Arcaute.

A decir del periodista, Javier Ceriani, no fue Tom Cruise, Lewis Hamilton o el jugador de baloncesto Jimmy Buttler quien habría conquistado a la cantante, sino el multipremiado Arcaute.

«Bombazo internacional de Shakira. No fue Hamilton, no fue Turizo, todo es mentira. Shakira tiene alguien que, poquito a poco, le está ganando el corazón. Se trata, nada más y nada menos que de Rafael Arcaute», indicó Ceriani.

«Este argentino de 44 años lleva años detrás de ella, pero ha esperado a que acabara su relación con Piqué», agregó el comunicador.

«Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más».

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial que avale el romance, y en redes los comentarios están divididos sobre si es un buen partido para Shakira o no. Sun