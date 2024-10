Peso Pluma sí Cerrará Viña del Mar 2024

Peso Pluma sí estará presente en la edición 2024 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, considerado el festival de música más grande e importante de América Latina, además de ser el más longevo y relevante de habla hispana. La presencia del cantante se puso en duda luego de que en Chile, distintos sectores cuestionaran las letras de las canciones del mexicano, pues muchas de ellas hablan de narcotráfico, violencia y hacen apología del delito.

Sin embargo, y a pesar de la polémica, el festival dio a conocer hace unas horas su postura, reiterando que Peso Pluma podrá presentarse en su escenario y que no será censurado ni discriminado. “Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar, afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación”, se lee.

“La música es universal y describe diferentes realidades”, se lee en el comunicado en el que enlistan los logros de PP en la industria de la música, entre ellos, que en 2023, fue el quinto artista más escuchado a nivel global en Spotify y su canción «Ella baila sola», que interpreta junto a Eslabón Armado, fue la quinta más reproducida de la plataforma. El cantante Hassan Emilio Kabande Laija, su verdadero nombre, será quien cierre Viña del Mar 2024 el viernes 1 de marzo, mismo día en el que se presentará la argentina María Becerra.

Cantantes como el tenor Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Anitta y el grupo mexicano Maná, también formarán parte de esta edición, se presentarán en este orden:

-Domingo 25 de febrero: Alejandro Sanz y Manuel Turizo

-Lunes 26 de febrero: Andrea Bocelli y Miranda!

-Martes 27 de febrero: Maná y Men at Work

-Miércoles 28 de febrero: Mora y Anitta

-Jueves 29 de febrero: Los Bunkers y Young Cister

-Viernes 01 de marzo: Peso Pluma y María Becerra

El Festival Viña del Mar se realiza en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, un escenario que cuenta con una capacidad para 15 mil espectadores y se transmite en vivo por radio, televisión y plataformas streaming. SUN